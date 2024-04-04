 

Новый подход HP к использованию принтеров с приложением HP Smart

04.04.2024, 14:50, Разное
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Пользователи принтеров HP больше не могут обойтись просто установкой драйверов. Теперь компания требует установки специального приложения HP Smart для полноценного использования устройств. Эту новость поделился один из пользователей сети.

Проблему впервые высказал пользователь сети X (ранее известный как Twitter) под ником Schappi. Когда он попытался использовать принтер HP LaserJet M110w, ему предложили установить приложение HP Smart. Кроме того, после установки программы рекомендуется перезагрузить принтер на несколько минут.

По словам производителя, HP Smart представляет собой универсальное решение, включающее все необходимые драйверы для печати и сканирования, а также предоставляющее дополнительные функции управления принтером.

Когда Schappi обратился в техподдержку, ему сказали, что HP Smart рекомендуется как основное средство печати. Однако сам пользователь назвал приложение “мусором” и отказался его устанавливать.

В марте 2023 года компания внедрила функцию в прошивку струйных принтеров, которая блокирует печать при использовании неоригинальных картриджей. В январе 2024 года глава HP назвал пользователей неоригинальных картриджей “убыточными клиентами”. Судя по всему, компания стремится заставить пользователей использовать фирменное ПО для контроля за использованием исключительно оригинальных расходных материалов.


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