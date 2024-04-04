Сомнолог Черкасова предупредила о вреде витаминов и биодобавок для сна

При приеме витаминов и биодобавок важно помнить о возможном влиянии на качество сна, подчеркивает сомнолог София Черкасова. Витамины и добавки могут содержать стимулирующие растительные компоненты, такие как гинкго билоба, гуарана, аралия, заманиха, элеутерококк и женьшень, которые могут нарушить режим сна. Эти растения часто присутствуют в составе средств, предназначенных для укрепления иммунитета, борьбы с усталостью и поддержания тонуса.

Кроме того, следует быть внимательным к приему определенных витаминов. Например, чрезмерное потребление витамина C или B1 может нарушить сон. Эксперт также предупреждает о возможных негативных последствиях избытка витамина D, таких как бессонница, артериальное давление и головная боль.