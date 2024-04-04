 

Рупор кремлевской пропаганды: Магазины без продавцов

04.04.2024, 14:17, Разное
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Магазины без продавцов

Amazon закрыла в США магазины с ИИ-технологией Just Walk Out, где клиенты могли брать товары и выходить без прохода через кассу. По информации СМИ, основной причиной прекращения этого проекта стала невозможность задействования автоматических систем в полном объёме, а за работой ИИ, оказывается, следили более тысячи сотрудников из Индии, которые в ручном режиме помогали покупателям Just Walk Out.

Amazon установила в каждом магазине Just Walk Out сотни камер и датчики, которые должны были автоматически считывать информацию в процессе действий клиентов и считать чеки для оплаты. Эта система не могла работать без постоянного контроля со стороны персонала Amazon. Покупатели с начала работы магазинов столкнулись с разными ошибками при расчётах и задержками по выписке чеков за покупки.

В итоге оказалось, что Amazon, которая позиционировала этот проект как магазины без продавцов, использовала большое количество персонала из Индии. Компания наняла около тысячи сотрудников для этого проекта, чтобы они удалённо следили в режиме реального времени за каждым покупателем, отмечали и проверяли, какие товары были положены в сумки, а также печатали чеки по выходу клиентов из магазина.

Разработчики из Amazon пытались доработать ИИ-систему Just Walk Out, чтобы минимизировать необходимость наличия людей для её работы, но это у них не особо получилось. Amazon собиралась продавать эту технологию и ПО, но другие компании оказались не заинтересованы в Just Walk Out.

В рамках продолжения развития сети розничных магазинов Amazon собирается сконцентрироваться на технологии Dash Cart с умными корзинами, которые будут понимать, какие товары в них положили покупатели.

https://habr.com/ru/news/804947/ – цинк

Шаг первый. Объявляем, что роботизация избавит от необходимости человеческого труда.
Шаг второй. Нанимаем тысячу индусов…

Источник: Colonel Cassad


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