Рупор кремлевской пропаганды: Магазины без продавцов
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Магазины без продавцов
Amazon закрыла в США магазины с ИИ-технологией Just Walk Out, где клиенты могли брать товары и выходить без прохода через кассу. По информации СМИ, основной причиной прекращения этого проекта стала невозможность задействования автоматических систем в полном объёме, а за работой ИИ, оказывается, следили более тысячи сотрудников из Индии, которые в ручном режиме помогали покупателям Just Walk Out.
Amazon установила в каждом магазине Just Walk Out сотни камер и датчики, которые должны были автоматически считывать информацию в процессе действий клиентов и считать чеки для оплаты. Эта система не могла работать без постоянного контроля со стороны персонала Amazon. Покупатели с начала работы магазинов столкнулись с разными ошибками при расчётах и задержками по выписке чеков за покупки.
В итоге оказалось, что Amazon, которая позиционировала этот проект как магазины без продавцов, использовала большое количество персонала из Индии. Компания наняла около тысячи сотрудников для этого проекта, чтобы они удалённо следили в режиме реального времени за каждым покупателем, отмечали и проверяли, какие товары были положены в сумки, а также печатали чеки по выходу клиентов из магазина.
Разработчики из Amazon пытались доработать ИИ-систему Just Walk Out, чтобы минимизировать необходимость наличия людей для её работы, но это у них не особо получилось. Amazon собиралась продавать эту технологию и ПО, но другие компании оказались не заинтересованы в Just Walk Out.
В рамках продолжения развития сети розничных магазинов Amazon собирается сконцентрироваться на технологии Dash Cart с умными корзинами, которые будут понимать, какие товары в них положили покупатели.
https://habr.com/ru/news/804947/ – цинк
Шаг первый. Объявляем, что роботизация избавит от необходимости человеческого труда.
Шаг второй. Нанимаем тысячу индусов…
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Источник: Colonel Cassad
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