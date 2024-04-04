Дворцы Питера, которые обязательно стоит посетить

Санкт-Петербург можно с уверенностью назвать городом дворцов. Большие и маленькие, яркие и не очень, императорские и дворцы, которые были подарены придворным за какие-то заслуги… Перечислять можно очень долго, потому что они представлены в широком многообразии. Лучшие экскурсии в СПб позволяют познакомиться с самыми известными.

Конечно, за пару столетий многие утратили свой презентабельный внешний вид, какие-то были отреставрированы, а какие-то старты с лица земли. Но если получится приехать в Питер, то обязательно стоит выделить время на то, чтобы посетить эти красивые места.

Дворцы Санкт-Петербурга

Начинать свое знакомство с дворцами северной столицы стоит именно с Зимнего дворца. Архитектурный памятник пережил немало. Он стал безмолвным свидетелем истории и помнит все то, что происходило в Российской Империи.

Сегодня каждый желающий сможет посетить дворец и познакомиться с внутренним убранством, посмотреть на известные произведения искусства. Дворец служил зимней резиденцией правителей.

Обязательно стоит заглянуть в Михайловский дворец. Замок считается одним из самых знаменитых на территории Питера. Все дело в том, что его построили на воде. Петр Первый решил осуществить интересную задумку. Дворец стал местом его гибели.

Замок окружает немало легенд. Считается, что тут до сих пор живет призрак Петра. Есть люди, которые его видели.

Отдельного внимания заслуживает Екатерининский дворец. Строили его примерно 45-ть лет. В результате получился красивый и величественный дворец, по которому стоит прогуляться.

Стены дворца хранят немало тайн. Конечно, какие-то стали нам известны, а какие-то так и остались в памяти людей, которые когда-то тут жили. В годы ВОВ дворец практически разрушили. Но было принято решение его восстановить. Работы по восстановления продлились до 2010-го года.

К большому сожалению не удалось сохранить янтарную комнату. Ее потеряли и до сих пор никто не знает, где она может быть. Туристы приезжают сюда для того, чтобы посмотреть на внутреннее убранство, а также прогуляться по парку.

Ну и, конечно же, Большой дворец. В Питере есть своя Италия и расположена она в Петергофе. Это не просто стандартный дворец, а уникальное строение, которое представляет собой целый комплекс. Посетители могут побывать во дворце, заглянуть в храм, прогуляться по парку и посмотреть на фонтаны, которых тут огромное количество.

Это далеко не все дворцы, которые стоит посетить. Их намного больше и каждый уникален по-своему.