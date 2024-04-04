 

Россиянам запретили жарить лук

04.04.2024, 13:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за приготовление пищи, представляющий потенциальный вред для здоровья граждан.

Теперь россияне не смогут жарить лук и десятки других овощей. Как ожидают в парламенте, мера позволит уже в ближайшее время снизить количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

– Жаренный лук очень вреден для организма, ибо там одни канцерогены и не осталось ничего полезного. Поэтому теперь граждане будут есть его свежим, либо готовить в пароварке, что позволяет сохранить все микроэлементы, – рассказала депутат Ирина Цыбульская.

Контроль за исполнением новой нормы возложен на сотрудников МВД и Роспотребнадзора, граждане смогут сообщить о противоправных действиях третьих лиц через портал «Госуслуги», любое отделение полиции или приложение «Мой донос». За жарку лука и других «запрещённых овощей» предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до пяти тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года у граждан будет конфискована кухонная утварь и бытовые приборы, которые использовались при готовке, в том числе сковородки и плиты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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