В Краснодарском крае обещают миллион рублей за подписание контракта на службу в армии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев увеличил до миллиона рублей сумму единовременной региональной выплаты военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ.

Отметим, с начала года власти Кубани уже в третий раз поднимают сумму единовременной выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны России. В конце января Кондратьев увеличил сумму выплаты с 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а в середине февраля поднял выплату до 500 тысяч рублей.

Как сообщил глава региона, такую выплату получат жители региона, которые заключили контракт на службу в армии с 1 апреля. Кондратьев назвал это решение «очередным шагом поддержки» тех, кто отправится воевать в Украину.

В Ярославской области с марта также повышена единовременная выплата – до 505 тысяч рублей, ежемесячная выплата от 200 тысяч рублей. Плюсом в регионе обещают дополнительную экипировку.

2 апреля сумму региональной выплаты за подписание контракта на службу в армии увеличили власти Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев распорядился выплачивать новым контрактникам по 700 тысяч рублей. После этого увеличения Ростовская область оказалась на втором месте по стране по сумме этой выплаты — больше только в Санкт-Петербурге, где она составляет 905 тысяч рублей.

Региональные выплаты начисляются вдобавок к единой сумме, утвержденной на федеральном уровне Владимиром Путиным для тех, кто в период проведения «специальной военной операции» заключил контракт сроком на год и более. С 21 сентября 2022 года она составляет 195 тысяч рублей.