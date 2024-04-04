Новый спикер Госдепа пообещала журналистам не признавать российские космические пуски с «временно оккупированного Байконура»

Новый младший спикер Госдепартамента США Кэтрин Олсбери стала жертвой провокации журналистов – она была вынуждена по ошибке заявить, что страна не будет признавать космические запуски, совершаемые Роскосмосом с территории Казахстана.

Инцидент произошёл на пресс-конференции 3 марта. Репортёр Fox News Говард Куртц спросил у Олсбери, какую позицию имеет Госдеп по вопросу недавнего запуска с космодрома «Байконур» ракеты «Союз» со спутником «Ресурс-П». Спикер ответила, что в рамках введённого сейчас комплекса санкций официальный Вашингтон не запрещал России проводить космические пуски на её территории.

«Это в Казахстане. Город Байконур в республике Казахстан. Русские уже там», – уточнил Куртц.

Олсбери сразу же принесла извинения за «неточность позиции» и объяснила: Госдепартамент США не признаёт легитимность любой на территории «временно оккупированного города Байконур». Её сразу же бросился поправлять другой журналист – он заявил, что «у русских есть договорённости с Казахстаном или что-нибудь вроде того». В итоге пресс-конференция завершилась досрочно.

«Если это так, то позиция может не совпадать с озвученной ранее. Это необходимо уточнять в письменной форме… И это вещи, которые касаются отношений между странами, договорённостей – они находятся вне компетенции Государственного департамента, вы должны понимать это. Я не думаю, что вы должны спрашивать о таких вещах», – сказала она.

—