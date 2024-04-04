Apple оперативно устранила сбой в работе сервисов

Американская компания Apple успешно устранила неполадки, которые возникли в работе большинства своих сервисов. Об этом свидетельствует официальный сайт компании.

Согласно разделу “Состояние системы” на сайте, сервисы, ранее испытывавшие сбои, снова работают стабильно. Однако, все еще наблюдаются некоторые проблемы с тремя приложениями.

Сбой в работе сервисов Apple Music, Apple Store и других приложений был зафиксирован в ночь на 4 апреля. Эти проблемы затронули множество стран. Сообщения о неполадках поступили после 1:00 по московскому времени. Сбой коснулся таких сервисов, как App Store, Apple TV, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Podcasts и другие.

В тот же вечер 3 апреля пользователи со всего мира столкнулись с недоступностью мессенджера WhatsApp, однако проблемы в его работе также были решены.