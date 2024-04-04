 

Врач-терапевт Жито рассказал о связи алкоголя и опасного висцерального жира

04.04.2024, 9:10, Разное
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Врач-терапевт Алексей Жито подчеркнул, что периодический прием алкоголя увеличивает содержание очень опасного для здоровья висцерального жира. Этот вид жира располагается глубоко внутри тела, окружая внутренние органы брюшной полости, и является наиболее опасным согласно оценкам врачей. Влияние висцерального жира может привести к различным нарушениям, включая сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и деменцию.

Низкая физическая активность, особенно в сочетании с чрезмерным питанием, алкоголем и употреблением быстрых углеводов, способствует накоплению висцерального жира. По словам специалиста, для профилактики этого типа ожирения рекомендуется увеличить потребление сложных углеводов и ограничить потребление быстрых.

Ранее на портале MedikForum.ru отмечалось, что отказ от пищи, содержащей добавленный сахар, способствует ускорению обмена веществ, что благоприятно сказывается на процессах похудения и поддержания здорового веса.


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