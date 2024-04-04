 

ERR – Нидерланды разместят в Литве систему ПВО Patriot

04.04.2024, 8:42, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Литовский президент Гитанас Науседа приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему противовоздушной обороны Patriot. Как передаёт ERR, он отметил, что это станет важным шаг в реализации ротационной модели ПВО в регионе и позволит укрепить потенциал сдерживания и обороны.


AP

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему противовоздушной обороны Patriot. Как передаёт ERR, Науседа встретился 2 апреля с прибывшим в Литву с визитом премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщил пресс-центр президента Литвы.

В ходе встречи обсуждались вопросы обороны, безопасности, укрепления восточного фланга НАТО, поддержки Украины, а также актуальные вопросы ЕС.

«Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, подготовить 14-й пакет санкций ЕС и предотвратить возможности его обхода. Мы также должны добиваться международного признания ответственности России-агрессора и бороться с распространяемой ею дезинформацией», — заявил Науседа.

Он приветствовал решение Нидерландов разместить в Литве систему ПВО Patriot, поскольку это станет важным шаг в реализации ротационной модели ПВО в регионе, что позволит укрепить потенциал сдерживания и обороны.


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