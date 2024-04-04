Астрофизики предупреждают об опасностях массовой миграции на Марс

В 2016 году Илон Маск представил свое видение создания колонии на Марсе, поставив цель первой пилотируемой миссии на 2025 год. SpaceX продвигала идею терраформирования Марса, но исследование НАСА 2018 года отклонило ее как неосуществимую с учетом существующих технологий.

В 2021 году Маск написал в Твиттере, что если реализация проекта начнется в течение пяти лет, то есть возможность к 2050 году создать самоподдерживающийся марсианский город. Предприниматель рассматривает Марс как потенциальное убежище от глобальных кризисов и даже предложил согреть Красную планету ядерными взрывами.

Однако не все разделяют энтузиазм Маска по поводу колонизации Марса. Профессор Лорд Мартин Рис из Кембриджского университета, являющийся соучредителем Центра изучения экзистенциальных рисков, считает, что решение проблемы изменения климата на Земле более осуществимо, чем поиск убежища на другой планете.

Рис поставил под сомнение концепцию массовой миграции на Марс, предложив частным лицам возглавлять такие инициативы, а не государственным органам. Описывая Маска как «необычную фигуру», лорд Рис не согласился с амбициями Маска построить город на Марсе, посчитав это опасной иллюзией по сравнению с решением земных проблем.

Признавая успех Маска в разработке эффективных ракет многоразового использования, лорд Рис предположил, что полеты человека в космос должны финансироваться из частных источников из-за высоких затрат, связанных с государственными стандартами безопасности.

Он предложил, чтобы роботы выполняли практические задачи и исследовали космос, а отправляться в космос должны только физически выносливые люди, финансируемые за счет частных, а не государственных средств. Лорд Рис также обратил внимание на проблемы долгосрочных космических путешествий, включая физиологические ограничения и космическую радиацию.

Еще в 2021 году лорд Рис и доктор Нил Деграсс Тайсон скептически отнеслись к возможности колонизации Марса из-за его враждебной для человека окружающей среды.

Лорд Рис подчеркнул, что основной мотивацией для освоения космоса должны быть приключения, включающие в себя трудности выживания на Марсе. Тайсон поддержал это мнение, заявив, что транспортировка большого населения на Марс, чтобы избежать катастроф на Земле, нереалистична. При этом он подчеркнул нереальность терраформирования Марса. Тайсон считает, что необходимо сосредоточить внимание на сохранении Земли, а не на усилия по колонизации Марса.