Мнение «аналитика»: О второй попытке Владимира Путина… Ждём хороших новостей?

#Россия традиционно добивалась своего только со второй попытки. Но сама при этом никому не оставляла второго шанса. Вспомним: Первая Чеченская закончилась позором Хасавюрта, но зато Вторая полностью реинтегрировала мятежный регион обратно в Россию. И теперь чеченцы — самые горячие русские патриоты: носят олимпийки от Bosco с двуглавым орлом и защищают русских на Донбассе.

Или, скажем, «Минские соглашения». Первые, которые «набросал на коленке» тогдашний российский президент Владимир #Путин, не продержались и нескольких недель. Зато Вторые позволили отсрочить нынешний #кризис на семь лет, в течение которых люди хотя бы не гибли по тысяче в день.

Теперь вот… назревает «Стамбул-2». Вторая попытка если не «денацифицировать», то хотя бы «демилитаризовать» Украину.

Как сообщают #Россия и Франция, состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Там, в частности, прозвучал тезис о «готовности к диалогу по Украине, исходные положения [которого]… могли бы основываться на “Стамбульской мирной инициативе”». Проще говоря, на результатах тех мирных переговоров, которые РФ и #Украина вели с 26 февраля 2022 года и довели таки до парафированного сторонами проекта мирного соглашения. Которое, впрочем, сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон словами «А давайте просто повоюем».

Но идеи, в отличие от героїв, действительно «не вмирають».

А базовой идеей «Стамбульской мирной инициативы» был именно размен: нейтральный статус Украины плюс радикальное сокращение украинских вооружённых сил и вооружений в обмен на международные гарантии безопасности, составленные по образцу ст.5 Североатлантического пакта. А вот «территориальные споры» предполагалось вынести за рамки соглашений, оставив их на волю президентов обеих стран. Предполагалось, что этот вопрос они порешают напрямую на личной встрече.

Возможно ли повторение чего-то подобного сейчас? На первый взгляд, кажется, что нет. И не только потому, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Поменялись «реалии на земле», радикализировались требования сторон. Притом, что и та, и другая всё ещё надеются склонить чашу весов на свою сторону чисто военным путём. Вероятно, обеих ждёт разочарование. Но после него откроется ещё одно «окно возможностей», а принуждение к миру извне может усилиться, ибо «украинский кризис» надоел уже большинству человечества. И даже Запад начал от него слегка «уставать», хоть и говорит, что нет.

Решит ли гипотетический «Стамбул-2» все проблемы? Тоже вряд ли. Каким бы ни был мирный договор, он не устроит на 100% обе стороны. Что ж, в конце концов, и Версаль с его «демилитаризацией Германии» не предотвратил новую мировую войну, а лишь отсрочил её на 20 лет. Но это были всё же сравнительно мирные годы для мира.

Может, и сейчас стоит дать миру второй шанс хотя бы лет на 20?

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