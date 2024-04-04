Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевка. Апрель 2024 года

Авдеевка. Начало апреля 2024 года.

Город начнут постепенно приводить в порядок по мере того, как фронт будут отодвигать на запад (что мы сейчас и наблюдаем к западу от Авдеевки).

Уже есть планы работы, деньги на восстановление базовых систем городской инфраструктуры есть.

Сейчас пока этим заниматься опасно – противник еще обстреливает город + не устранена угроза дронов залетающих со стороны Очеретино и Бердычей.

В городе сейчас проживает чуть более 1000 жителей.

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