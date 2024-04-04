Мнение: Пьющие школьники, сокращение домашних заданий и право на пересдачу ЕГЭ

1. Революция 1917 резко понизила культурный уровень в России. Историк Сергей Цветков приводит плакат 1920-х годов, агитирующий школьников не пить. Мол, трезвые школьники учатся лучше чем нетрезвые (ссылка). Кстати, я не припомню, чтобы в позднем СССР были хоть какие-то проблемы с покупкой школьниками алкоголя или сигарет. Вместе с тем — возможно, мне повезло — прямо на уроках никого из одноклассников пьяным я никогда не видел.



2. Российских детей, возможно, теперь будут меньше нагружать домашкой и прочими проверками знаний (ссылка):



Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные. Это следует из перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

“Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ”, – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Можно предположить, что эта мера направлена прежде всего на реализацию целей демографической политики. Сейчас родители часто делают домашние задания за своих отпрысков. Это отнимает у взрослых время и силы, которые можно было бы потратить на решение известных демографических задач.

Вообще, по моему глубокому убеждению, домашние задания — это кладезь злоупотреблений. Теоретически домашние задания могут быть полезны, но на практике ситуация с ними настолько плоха, что уж лучше заключить всю учебную работу в школе, а после уроков отпускать детей с полностью свободной от примеров с упражнениями головой.

3. Сокращать нагрузки на школьников Владимир Путин предлагал ещё во время недавнего послания Федеральному собранию. Тогда же была озвучена символическая уступка для противников ЕГЭ (ссылка):

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по-прежнему вызывает дискуссию в обществе, в связи с чем необходимо совершенствовать формат. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

В этой связи глава государства предложил радикальное изменение — давать выпускникам второй шанс, предоставив возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. Такая возможность у учеников выпускных классов должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи, уточнил Путин.

Глава государства добавил, что учебная нагрузка на детей в школах должна быть разумной и сбалансированной. Кроме того, он попросил разобраться с проблемой, когда школьная программа и вопросы на экзаменах отличаются. Такое несоответствие, по его словам, вынуждает родителей нанимать репетиторов, «а ведь далеко не всем это по карману».

ЕГЭ как объективное средство проверки знаний школьников в национальном масштабе необходим. Отмена ЕГЭ была бы выгодна, главным образом, лентяям и коррупционерам. Но возможность пересдать ЕГЭ тем, кто ошибся с выбором предмета или просто перенервничал – почему бы и нет, это только поможет оценить знания школьников более точно.