Карамельный дождик, детский балаяж и насыщенный эспрессо: десять ярких идей весеннего окрашивания волос и как подобрать для себя

Уже пришла весна, а значит, самое время немного поэкспериментировать со своим цветом волос. Можно выбрать совершенно любое окрашивание, которое будет идеально подходить под типаж внешности.

В этом сезоне в моде будут самые различные варианты, от ярких пастельных тонов до мягких светлых бликов. В данной статье представлены некоторые интересные идеи окрашивания, которые точно заслуживают внимания.

Кремовый блонд

Это восхитительный оттенок блонда, который характеризуется деликатным сочетанием светлых маслянистых тонов и оттенков золотисто-бежевого, которые вместе создают естественный вид.

В отличие от ледяного платинового блонда, кремовый блонд отличается более утонченной эстетикой, что делает его универсальным вариантом для широкого спектра оттенков кожи и типов волос.

Благодаря нежным, теплым цветам и динамичным оттенкам этот цвет волос придает глубину и объем, сохраняя при этом мягкую и женственную атмосферу.

Карамельный дождик

Это нежный, кремовый и просто восхитительный цвет волос, который поможет добавить внешности немного тепла.

Такое окрашивание идеально подходит для брюнеток, которые хотят стать на тон-два светлее без резких изменений. Представьте себе золотые ленты, переплетенные в волосах, самым очаровательным образом отражающие солнечный свет.

Абрикосовый

Этот игривый весенний цвет волос имеет теплый персиково-оранжевый подтон с оттенками золотистого цвета, напоминающими спелые абрикосы в солнечном свете.

В зависимости от желаемого образа абрикосовый цвет волос может различаться по интенсивности: от нежных пастельных оттенков до более насыщенных и ярких цветов. Это универсальный выбор, который дополняет различные оттенки кожи и может быть персонализирован с помощью сплошного цвета, мелирования или балаяжа.

Вишневая “Кола”

Это глубокий, насыщенный и достаточно темный оттенок, который выглядит просто восхитительно.

Этот многомерный цвет имеет темно-коричневую основу с тонкими красными бликами, напоминающими теплые, знойные тона культового напитка. Это отличный способ добавить глубины цвета прядям, не отклоняясь слишком далеко от исходного цвета.

Клубничный блонд

Ничто так не говорит о весне, как спелая, сочная сладость клубники.

Клубничный блонд — это классика, и в этом году она снова возвращается. Роскошное сочетание блонда и красного выглядит одновременно игриво и эффектно, что делает его отличным выбором для создания красивого образа.

Детский балаяж

Это красивая и тонкая техника окрашивания, которая идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы оттенок прядей не требовал особого ухода, но при этом был эффектным.

В отличие от традиционного балаяжа, который часто предполагает мелирование больших участков волос, детский балаяж фокусируется на нанесении тонких, нежных бликов на поверхность волос. Эти тонкие блики стратегически расположены так, чтобы имитировать естественные изменения цвета волос, возникающие под воздействием солнца, создавая эффект мягкого выгорания.

Грибной коричневый

Если предпочитаете нейтральные тона, то отлично подойдет грибной каштановый оттенок волос.

Этот уникальный весенний цвет представляет собой прохладное сочетание нейтральных коричневых тонов и тонких оттенков серого или темно-серого. Его многомерный и приглушенный цвет вдохновлен землистыми тонами грибов.

Универсальная и естественная эстетика делает его популярным выбором для тех, кто хочет не требующий особого ухода, но стильный цвет волос.

Бронд

Эта популярная тенденция окрашивания волос сочетает в себе оттенки брюнетки и блондинки, создавая естественный и непринужденный образ.

Этот универсальный образ подходит для самых разных оттенков кожи и типов волос. Он создает естественный, немного выгоревший вид, что делает его идеальным для тех, кто любит мягкий и натуральный цвет волос, который легко меняется от сезона к сезону.

Розовый зефир

Этот нежный цвет имеет бледно-розовые оттенки с тонкими бликами пастельных кремовых оттенков, создающих мечтательный вид.

Это достигается путем осветления волос до бледно-русого оттенка, а затем нанесения светлой розовой краски для получения мягких, едва заметных розовых бликов.

Насыщенный эспрессо

Это достаточно глубокий и эффектный оттенок, вдохновленными роскошными темными и насыщенными оттенками кофе.

Обычно он имеет темно-коричневую основу с теплыми оттенками, напоминающими бархатистый цвет чашки свежесваренного эспрессо.

Как правильно подобрать для себя цвет волос

Выбирая новый оттенок для окрашивания прядей, лучше всего выбирать те варианты, которые будут в полной мере соответствовать тону кожных покровов и подчеркивать естественные черты лица.

Теплые оттенки хорошо сочетаются с золотистыми или карамельными волосами, а холодные оттенки подходят пепельным блондинкам. Стоит проконсультироваться со стилистом.