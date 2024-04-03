Мнение: Путин снова ищет валюту

«Что-то слышится родное в скучных песнях ямщика». Наш общий ямщик по имени В.В.Путин тут озвучил свою главную цель до 2030 года. «К 2030 году Россия должна выйти на долю импорта не более 17% ВВП, заявил Владимир Путин». Тут же отмечается, что 17% импорта – это как раз показатели позднего СССР перед самым распадом. Что ж тут такого? И почему в отдалении опять зазвучала набатом фамилия «Паршев» (тоже, кстати, как и Путин, полковника КГБ)?

Простой вопрос: когда в государстве начинают говорить об «ограничении импорта»? Так-то, в принципе, какая разница тому же Путину: ну, ввозят в страну что-то законное (не наркотики, упаси бог!) – ну так пусть и ввозят на здоровье. В совке даже лозунг такой был: «Больше хороших товаров!» В чем проблема, почему надо сокращать? Ответ очевиден: потому что на покупку иностранного нужна ВАЛЮТА. За рубли, увы, не продают. То есть фактически, когда Путин политкорректно говорит про «ограничение импорта», он на самом деле взывает – надо экономить валюту!!

И вот тут уже грозный призрак книги «Почему Россия не Америка» встает во весь свой исполинский рост.

За прошедшие четверть века Паршева привыкли ненавидеть все, в трогательном единстве – от беспредельных «западников» до кондовых патриотов. Привыкли воспринимать его как «грязного русофоба», который вольно или невольно своим философским пасквилем тщился подписать нашей необъятной Россиюшке смертный приговор и списать её как некондицию в утиль истории.

Но при этом многие благополучно забыли, что вообще-то «Почему Россия не Америка» была написана в 1999 году как чистая публицистика, буквально «на злобу дня», и она всё пронизана попытками автора дать ответ на гамлетовский, как тогда казалось вопрос, точно уровня «Быть или не быть». Этот вопрос был – «ГДЕ ВЗЯТЬ ВАЛЮТУ?!» Паршев искренне всю книгу бьется над решением, перебирает разные варианты, обращается к опыту самых разных стран – и раз за разом его подстерегает облом.

Кто помнит 1999 – тот знает, что опасение было совсем не праздным. Россия тогда была в долгах как в шелках, и Парижскому, и Лондонскому клубам; в загашнике у Центробанка РФ было что-то вроде 20 млрд. долл. – это было все ЗВР на тот момент. И это при долгах примерно в 200 млрд. долл! А нефть, главный российский экспортный продукт, стоила тогда в районе 20-25 долл. за баррель. И продуктовое потребление крупных российских мегаполисов тогда на 80% состояло из импорта, другими словами, при недостатке валюты России грозил натуральный ГОЛОД.

Что характерно, как раз в 1999 году Путин и пришел к власти (был назначен премьером правительства). Были слухи, что «трон» тогда отдали столь неказистому пареньку во многом потому, что другие, более умные «госдеятели» тех смутных времен не хуже Паршева понимали отчаянность положения РФ – валюты нет, брать неоткуда, долги душат, без импорта каюк – и потому просто бросили Пути-Пута на съедение, как до этого Кириенко: пусть проводит «дедушку» на покой, потом потонет под девятым валом неизбежного кризиса и нового дефолта, будет брошен на съедение толпе – тут-то и появимся мы, все в белом…

План был практически безупречен, однако Путину (как потом еще много раз) сказочно повезло – вдруг началось «нефтяное ралли», нефть выросла за 10 лет в 5 с лишним раз, за ней и газ… Путин, надо отдать ему должное, началом своего правления был напуган капитально и, казалось, на всю жизнь. Начиная с 2000 года он только и делал, что подстилал соломки делал, казалось, всё, чтобы аховая ситуация 1999-го не повторилась.

У ЦБ тогда почти не было золото-валютных резервов? Давайте же как бешеные пополнять эти ЗВР, давайте проводить как можно более консервативную валютную политику! И еще в начале 2022 года у ЦБ РФ было под 600 млрд. долл. валютных резервов.

Россия была в долгах как в шелках, долги было нечем отдавать? Ужас! Давайте же тогда гасить эти долги сразу, как только есть малейшая возможность! Пусть лучше у страны вообще долгов не будет!! И действительно – по долговой нагрузке РФ при Путине стала своего рода «белой вороной» среди так называемых «развитых экономик» в мире: у всех стран долги исчисляются сотнями миллиардов долл. (или даже триллионами, как у США) – а у России они долгое время составляли буквально несколько десятков млрд.

Мегаполисы «сидят» на импортном продовольствии? Так давайте же скорее развивать собственное сельское хозяйство, чтобы по крайней мере страна могла себя обеспечить собственным зерном и собственными окорочками! С/х существенно поднялось за четверть века, люди уже забыли, как выглядят «ножки Буша», вся курятина, вся свинина, почти вся говядина (Мираторг!) – теперь в России своя! А по торговле зерном так и вообще РФ выходит на первое место в мире!

В общем, казалось бы: Путин в полной мере проникся алармизмом коллеги-полковника, всю свою адову карьеру на посту президента положил на то, чтобы вопрос «где взять валюту» перед Россией вообще больше никогда не возникал. И вот – нате: вдруг, аккурат на 25-м году своего «служения РФ», он вдруг повторяет ту самую фразу, с которой его руководство РФ, собственно, и начиналось: «Экономьте валюту!» История России, как и всегда, описала издевательский круг.

А что случилось?

Догадаться несложно – у нас все перед глазами. Просто все заглушки, кое-как натянутые за предыдущие годы «сырьевого процветания» на российские «окна в преисподнюю» – за последние годы срывает одну за другой.

Во-первых, конечно – война сжирает огромную долю бюджета, и, хотят того или нет – уносит и значительную долю валютных средств (хотя бы на то, чтобы покупать втридорога необходимые импортные компоненты).

Во-вторых – подлые американские власти одним махом изъяли добрую половину ЗВР, и удастся ли когда-нибудь их вернуть – вопрос.

В-третьих – импортзамещение в том же сельском хозяйстве оказалось во многом фикцией. Формально продукция выращивается действительно в России, но – семенной материал импортный, племенные несушки, бычки, свиньи – импортные, корма и удобрения – импортные.

А самое главное – подрубается под корень главный российский источник валюты – нефть и газ. Сами они в наличии, но исчезли самые платежеспособные потребители – как раз те, которые и платили полновесной валютой. И это уже действительно напоминает ситуацию 1999 года.

Все эти факторы, складываясь вместе, способны привести Россию обратно в ту точку, откуда она начинала в далеком 1999м – годе издания тоскливой (реально тоскливой) книги «Почему Россия не Америка». И это, аккурат после своего триумфального переизбрания, как раз и признал сам виновник торжества. “Друзья! Мы близимся к тому же уровню, на котором мы с вами были 25 лет назад, когда вы меня избрали вашим королем первый раз; но ничего – дальше будет еще хуже!”

Может быть, это карма. А может быть – наказание.

Людей на надо убивать. Дурить по всякому можно, но массовые убийства – это точно чересчур.