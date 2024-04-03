«Лисий глаз», образ Клеопатры и двойная линия: семь эффектных идей макияжа в египетском стиле

Макияж в египетском стиле сочетает в себе вневременную элегантность и нотки экзотики. От загадочных и соблазнительных очертаний до ярких оттенков и символов — этот тренд позволит в любом случае выглядеть настоящей богиней. Вот некоторые интересные идеи, которые помогут сделать создаваемый образ просто потрясающим.

“Лисий глаз”

Можно придать красивый и современный вид подводке для глаз в египетском стиле, нанеся ее в стиле “лисий глаз”. Нужно растушевать нейтральные или светло-коричневые тени на веках и нанести немного блестящего медного металлического блеска.

Жидкой черной подводкой для глаз или очень тонкой ручкой начать рисовать подводку в стиле кошачьего глаза, идущую от слезного протока к внешней стороне глаза, прорисовка ее в виде буквы V.

Чтобы сделать создааемый образ более четким и соблазнительным, нужно немного удлинить подводку и выделить область слезных протоков. Также стоит подчеркнуть нижнюю область глаза и кистью создать дымчатый эффект. Дополнив длинными и объемными ресницами, можно будет выглядеть действительно неотразимо. В итоге получится утонченный и соблазнительный образ.

Образ Клеопатры

Макияж в египетском стиле является предшественником многих современных стилей мейк-апа. Особенно эти касается графической подводки для глаз как у Клеопатры.

Жидкой подводкой для глаз нужно нарисовать двойную подводку в стиле “кошачий глаз” сверху и снизу. Нужно немного удлинить линию в области слезного канала и снаружи. Чуть выше глазницы нарисовать еще одну линию, повторяющую форму глаза. Оставшуюся часть макияжа нужно сделать более мягкой и нейтральной, чтобы он выглядел сбалансированным и глаза выделялись и занимали центральное место мейк-апа. Стоит использовать тушь синего оттенка, чтобы придать ресницам немного яркого цвета.

Добавить штрихи синего цвета

Ничто так не напоминает очарование Нила, как синий цвет. Можно создать красивый макияж в египетском стиле с помощью этого тона, который, помимо добавления ярких цветов к образу, выделит глаза, светлые они или темные.

Стоит использовать голубую подводку для глаз, также можно добавить металлические пигменты, которые активируются водой. Нужно нарисовать линию на верхнем веке, еще одну на нижних ресницах и продлить их к вискам. Просто, но в то же время привлекательно и стильно. Это идеальный вариант макияжа для ношения весной и летом.

Двойная подводка

Если вам нужно что-то менее интенсивное и более подходящее для повседневной жизни, можно попробовать нарисовать двойную черную подводку для глаз.

Для этого нужно нанести коричневые тени на складку глаза, а затем с помощью кисточки и мицеллярной воды очистить подвижное веко.

Гелевой подводкой для глаз нарисовать стрелки в стиле “кошачий глаз”, которые начинаются посередине глаза, не доводя их до слезных протоков. Нарисовать еще одну тонкую длинную линию внизу и немного растушевать ее наружу. Добавить накладные ресницы и розовую помаду, чтобы выглядеть действительно ослепительно. Создание параллельных линий на веках добавит глубину и объемность взгляду.

С оттенком золота

Можно добавить немного роскоши своему египетскому макияжу с помощью золотых деталей. Для этого нужно нанести на веки пигмент этого тона,. Он может быть металлизированным или же переливаться блестками.

Затем прорисовать графическую черную подводку для глаз, чтобы выделить глазницу, и соедините штрихи снаружи. Точно такими же образом нужно подчеркнуть нижнее веко. Стоит использовать золотые и бронзовые тени, чтобы создать сияющий и гламурный образ.

“Египетская богиня”

Можно почувствовать себя настоящим божеством с этим ослепительным и неземным внешним видом. Для этого нужно растушевать синие тени над глазницей и перенести их на виски. Затем добавить синюю подводку, чтобы разрез выглядел более четким.

Небольшими черными тенями нарисовать очень тонкую линию рядом с линией верхних ресниц. Обвести ватерлинию черным цветом и растушевать нижнюю часть. Добавить некоторые дополнительные интересные детали, как это делали в древние времена, и, как только понравится конечный результат, нужно усилить его с помощью жидкой подводки для глаз. Это идеальный вариант для вечеринки.

Обратный египетский макияж глаз

Это модная и смелая идея, которая отлично подходит для тех, кто хочет создать яркий образ.

Стоит использовать черную жидкую подводку для глаз, чтобы нарисовать линию на нижних ресницах, а затем продлить ее к вискам, чтобы создать уникальный, привлекательный эффект.

Также стоит очертить ватерлинию и нанести тушь. Оставит верхние веки ненакрашенными, чтобы нижняя подводка выделялась на глазах. В итоге получается просто потрясающий образ.

Все это очень захватывающие идеи для изучения увлекательного мира макияжа в египетском стиле. Независимо от того, выберете ли гламур Клеопатры или более современный и смелый образ, обязательно почувствуете себя настоящей египетскрй царицей. Так что стоит немного поэкспериментировать со своим образом.