Рупор кремлевской пропаганды: “Союз защиты детей имени Маннергейма”

"Союз защиты детей имени Маннергейма"

Вчера в школе Виертола в финском городе Вантаа произошла стрельба. Один ребенок скончался, двое других получили серьезные ранения. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе – им оказался 12-летний подросток. Кстати, в тюрьму его не посадят, законы такие.

Читаю про этот трагический эпизод в русскоязычных финских источниках и вижу совет: «В Союзе защиты детей им. Маннергейма говорят, что взрослым важно сохранять спокойствие и выслушать своих детей».

«Союз защиты детей имени Маннергейма»… С одной стороны анекдотично до сих пор называть подобную почтенную организацию именем человека, который сначала женился на богатой русской невесте из-за ее состояния. (Их благородия — они такие). А потом бросил свою жену с двумя малолетними дочерями… Кстати, по одной из версий произошло это из-за не вполне традиционной ориентации царского, а затем белого генерала. Тема у нас не слишком известная, да и в Финляндии долгое время находилась под негласным запретом:

«Например, большой скандал вызвал появившийся в 2008 году мультипликационный фильм режиссера Катарийны Лилльквист «Уральская бабочка». Дело в том, что в фокусе внимания режиссера оказались те стороны жизни кровавого маршала, о которых вслух не принято говорить, а именно: его гомосексуальность и жестокость во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году.

Хотя о том, что маршал был бисексуал, и что в разных странах у него было много любовников, знали и раньше, но открыто об этом заговорили только теперь. Многие объясняют жестокости Маннергейма его сексуальной фрустрацией, потому что в лютеранской Финляндии прошлого века национальный герой вынужден был тщательно скрывать свою ориентацию».

Главное другое. Союз защиты детей до сих пор носит имя человека, при котором финских же детей расстреливали или сажали в концлагеря. Например, в 1918 году, после победы белых в финской гражданской войне в концлагере в Хеннале находились 2216 женщин. Это были жены и дети финских красногвардейцев и женщин, находившихся на вспомогательных должностях в красной гвардии. Исследовательница Марья Лиукконен, занимавшаяся историей женщин и детей в Хеннале, рассказывает, что сама удивилась итогам исследования, так как об этой теме в Финляндии долго умалчивали.

Для проведения исследования Лиукконен изучила много документов. Она прочла сотни воспоминаний военнопленных и лагерной охраны. Кроме того, она изучила 26 тысяч карточек арестованных, 11 тысяч карточек военнопленных, письма, доказательства в судебных делах о совершении государственного преступления, протоколы допросов, заметки в газетах и сообщениях церковных приходов о погибших и без вести пропавших на гражданской войне.

По результатам исследования Лиукконен выяснилось, что среди пленных женщин в лагере Хенналы было 289 детей младше 15 лет. А самым молодым девушкам, изнасилованным и расстрелянным без суда, было 14 лет.

В лагере были даже младенцы, находившиеся там со своими матерями. Дети тоже умирали. В воспоминаниях тех, кто побывал в лагере для военнопленных, рассказывается, что детские трупы лежали грудами в коридорах и на чердаках казарм.

Белый террор – он всегда такой. Хоть в России, хоть в «цивилизованной» Финляндии, хоть в менее цивилизованных Чили или Индонезии.

«Союз защиты детей имени Маннергейма»… Самое удивительное, что при этом финская либеральная «общественность» (ничем не отличающаяся от такой же в России) имеет наглость выступать с нравоучениями по поводу истории соседнего государства…

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/Zgz6jrBUGgdo0Ij2 – цинк

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