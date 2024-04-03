 

Живущая в одиночестве Бузова рассказала о воздержании от интимных отношений

03.04.2024, 19:02, Новости дня
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Ольга Бузова подтвердила, что у нее есть поклонник, который ухаживает за ней. Она также отметила, что ценит решительность и уверенность в себе у потенциальных партнеров.

Певица готова к семейной жизни и даже придумала имена для будущих детей, но пока ее сигналы не получены Вселенной. При этом знаменитость отметила, что у нее почти нет свободного времени. Чтобы посетить кинотеатр днем, ей пришлось встать очень рано утром: к полудню она уже была на параде — весьма стильно одетая и нарядная.

Помимо прочего, Бузова продолжает экспериментировать с новыми ролями. Она озвучила главную героиню французского фильма “Дождь из мужчин”, премьера которого состоялась 3 апреля в Москве. Рассказывая о фильме, блогерка отметила, что у нее почти нет свободного времени, и чтобы посетить кинотеатр днем, ей пришлось встать очень рано утром: к полудню она уже была на параде — весьма стильно одетая и нарядная.

Ольга отметила, что у нее есть сходство с героиней, которую она озвучила — они жила длительное время без интимных отношений. Артистка подчеркнула, что не собирается повторять поступки Ирис и не поддается сомнительным авантюрам. Она также поделилась своим мнением о поиске любви и отношениях.

Несмотря на то, что сейчас Бузова одна, ей не доставляет это неприятных эмоций. У нее свой подход к личной жизни, в котором важны самоуважение и уверенность в себе. Бузова призналась, что хоть сегодня она одна, она не испытывает дискомфорта из-за этого.


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