 

Кеннеди-младший пообещал помиловать Сноудена

03.04.2024, 18:08, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В случае победы на выборах Роберт Кеннеди — младший, независимый кандидат в президенты США, обещает помиловать Эдварда Сноудена. Он называет бывшего агента АНБ «американским героем» и признаётся, что Сноуден и Ассанж заслуживают памятника у штаб-квартиры ЦРУ за то, что оберегают права американцев на неприкосновенность частной жизни.


AP

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди — младший заявляет, что помилует разоблачителя Эдварда Сноудена в первый же день его пребывания в должности, если он будет избран президентом в ноябре, пишет The Washington Times.

«Эдвард Сноуден оказал важнейшую общественную услугу, впервые раскрыв американцам, что наше правительство шпионит за миллионами законопослушных американских граждан в нарушение многочисленных законов и нашего фундаментального права на частную жизнь», — говорит Кеннеди в своём предвыборном видеоролике.

Кеннеди назвал г-на Сноудена «американским героем». Он сказал, что хотел бы установить памятник Сноудену и основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому также предъявлены обвинения в шпионаже, рядом с Вашингтонским пресс-клубом или у штаб-квартиры ЦРУ.

«Его смелые действия привели к тому, что конгресс впервые за 40 лет ограничил полномочия разведывательного сообщества по слежке», — написал Кеннеди на своём сайте. 


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