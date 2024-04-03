 

Байден должен повлиять на Зеленского, чтобы тот начал переговоры

03.04.2024, 18:08, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Администрация Байдена давно должна была выступить посредником в урегулировании украинского конфликта, заявляет экс-конгрессмен Тулси Габбард в интервью подкасту Лекса Фридмана. К сожалению, все заявления Белого дома указывают на его стремление «уничтожить Россию», именно поэтому Запад и сорвал переговорный процесс в марте 2022 года, подчёркивает Габбард.

Как вы думаете… На какое окончание украинского конфликта вы надеетесь?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Положить конец этому конфликту можно только одним способом — сделать то, о чём мы сейчас говорили. Необходим диалог при участии посредника, разговор о мире с представителями РФ и Украины. Именно это пытались сделать спустя считаные недели после ввода российских войск на Украину, и больно видеть, что администрация Байдена и Харрис вместе с другими западными державами сорвала этот процесс. И это стоило жизни стольким невинным людям.

У меня есть друзья на Украине, я бывала там много раз, мне там очень понравилось. И когда я слышу от своих друзей, как они боятся, что их мужей призовут в армию, они чувствуют, что им надо прятаться, чтобы их не поймали на улице… Их друзья и родственники погибли в этом конфликте.

Окончиться это может только тогда, когда обе стороны сядут за стол переговоров и придут к соглашению, которое не будет полностью устраивать ни одну из сторон. Обе стороны будут вынуждены пойти на какие-то уступки, но смогут это принять. И тогда этот вооружённый конфликт может прекратиться.

Какова роль президента США? Может быть, посадить всех за стол переговоров? Как вы думаете, президент США должен сесть за стол с президентом Путиным и президентом Зеленским?

ТУЛСИ ГАББАРД: Да. В идеальном мире — да. Это давно должно было произойти. Вопрос в том, подходит ли для этого сейчас президент Байден. Ведь все заявления и комментарии администрации Байдена и Харрис с самого начала этого вооружённого конфликта указывают на то, что их цель, по сути, уничтожить Россию. И это одна из причин, по которым они поддерживали продолжение конфликта на протяжении столь долгого времени, а также сорвали попытки мирного урегулирования.

Лучше всего на эту роль подходит тот, кто сможет быть самым эффективным нейтральным посредником. Кто бы это ни был. Я считаю, что администрация Байдена и Харрис должна побуждать Зеленского к началу переговорного процесса.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2024 года.


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