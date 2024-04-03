Китай нанёс ядерные удары по обратной стороне Луны в рамках кампании по борьбе с нацизмом

Министерство обороны КНР отчиталось о нанесении тактических ядерных ударов боеголовками мощности до 5 мегатонн по поверхности обратной стороны Луны.

Китай впервые проводит операцию с применением ядерного оружия в рамках кампании по денацификации естественного спутника Земли.

Командующий ВКС Китая генерал Ян Чжу сообщил на брифинге, что все назначенные цели были успешно поражены. При этом он уточнил, что Коммунистическая партия Китая будет вести непримиримую борьбу со сторонниками идеологии национал-социализма, где бы они ни прятались, в том числе и за пределами Земли. Точное количество уничтоженных объектов и живой силы противника в настоящий момент уточняется.

Протест против действий китайских военных уже выразили правительства ряда государств, несколько ветеранских организаций Аргентины, а также парламент Канады. По их мнению, ядерная бомбардировка Луны – военное преступление.

– Подумайте, сколько невинных людей, лично никогда не участвовавших в функционировании концлагерей или занимавшихся сугубо административными функциями, погибло при этой чудовищной акции, – возмутились в сейме Латвии. – Мы решительно осуждаем действия военно-политического руководства КНР. Если бы у Латвии было ядерное оружие, мы бы ответили на эту акцию ударом сокрушительной мощи, обратив в пепел китайские города и наведя ужас на немногочисленных выживших, которые бы спасались от нашего гнева в подземных убежищах посреди радиоактивной пустыни.

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