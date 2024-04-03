Ансамбль с тропическим принтом и костюм с брюками-клипсами: десять простых и эффектных образов на апрель

Уже наступил апрель, а вместе с ним пришла и достаточно хорошая и теплая погода. Это значит, что можно смело доставать свою весеннюю одежду и создавать с ней самые различные интересные образы. Вот некоторые простые, но вместе с тем достаточно эффектные образы на апрель, которые точно заслуживают внимания.

Джинсовые наряды

Далеко не все варианты джинсовой одежды напоминают нам наряды 2000-х годов. Некоторые из них могут быть достаточно богемным.

Чтобы выглядеть в апреле просто потрясающе и очень стильно, стоит выбрать для себя широкие штаны, выполненные из темной ткани. Темно-синие джинсы будут просто потрясающе смотреться вместе с курткой того же тона. Чтобы добавить своему образу немного роскоши и гламура, стоит дополнить его стильной сумочкой.

Это идеальный вариант наряда для рабочего дня в офисе или же просто свидания.

Ботинки с леопардовым принтом

В последнее время большой популярностью пользовались штаны со звериным узором. Этой весной самым настоящим трендом являются ботинки с леопардовым принтом.

Такая обувь просто потрясающе сочетается вместе с базовыми предметами гардероба, такими как черная футболка и джинсы с завышенной талией. Если на улице достаточно прохладно, то можно дополнить все это при помощи пальто мужского покроя, которое помогает придать создаваемому образу изысканный вид.

Весенний костюм

В апреле месяце большой популярностью будет пользоваться костюм с жилетом. Это идеальная замена куртки в жаркую погоду.

Интересно смотрится сочетание жилета вместе с соответствующими брюками со складками. В итоге получается стильный костюм, который идеально подойдет для весны. Можно носить его вместе с лоферами для создания офисного стиля или же с кроссовками, чтобы сделать образ более расслабленным. В любом случае можно выглядеть просто фантастически.

Маленькое черное платье

Можно создать достаточно интересный и привлекательный образ при помощи базового черного платья. Для этого стоит сочетать его вместе с широким пиджаком и туфлями Мэри Джейн на удобном каблуке, которые являются самым настоящим супертрендом.

Также можно добавить высокие гольфы, чтобы продемонстрировать стиль и женственность.

Летний купальник

Весной купальник с леопардовым принтом можно носить вместо топа, сочетая его вместе с джинсами или же короткой юбкой. Это универсальный наряд, который помогает сделать образ более стильным.

Эффектные джинсы

Джинсы могут выглядеть достаточно эффектно и привлекать к себе внимание. Эта модель штанов с высокой талией, вертикальной строчкой и разрезами может стать центром создаваемого образа. Такие джинсы помогают визуально удлинить ноги.

Можно красиво комбинировать их вместе с простой белой футболкой, ботильонами и жилеткой оригинального фиолетового оттенка. Это поможет добавить создаваемому образу ярких красок.

Летняя длинная юбка

Если хочется надеть летнюю юбку или платье, то можно красиво сочетать его вместе со свитером. Такая комбинация лучше всего работает с низом светлых тонов.

Например, отлично смотрится объемная светлая юбка с базовым серым свитером. Можно все это дополнить несколькими модными аксессуарами, такими как шарф на шее, леопардовая сумка и балетки. Также можно добавить пояс, который красиво подчеркнет талию.

Наряд с тропическим принтом

Наряд с тропическим принтом выглядит достаточно ярко, эффектно и отлично подходит для весны.

Такой костюм выглядит как комбинезон и помогает сделать образ более стильным. Можно красиво дополнить его черными кожаными аксессуарами.

Платье с яркими принтами

Такой наряд отлично подойдет для совершенно любого праздничного мероприятия. Платье без бретелек длиной до щиколотки с разноцветными цветами привлекает к себе внимание.

Все это можно красиво сочетать вместе с босоножками на платформе и клатчем нейтральных тонов.