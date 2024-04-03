Мнение: Пошто бузят во Франции

Все-таки я (вынужден с прискорбием признать) удивительно туп! Столько времени не мог понять, с чего вдруг во Франции вторые за полгода масштабные молодежные волнения. Меж тем “ларчик просто открывался”; почитал я еще раз всякие обзоры ситуации, и, отыскав в груде политологической болтовни и патетики буквально 2-3 предложения, сумел, наконец, сложить два и два.

Конечно, в последние месяцы для совсем уж неискушенного наблюдателя Франция предстает какой-то страной сумасшедших: то черные бузят-бунтуют месяцами, машины жгут – чего хотят при этом, непонятно; то, едва наконец арабов угомонили – вдруг начали белые делать то же самое: опять жгут, бузят. И логики никакой: арабы, по ощущению, истово добивались того, чтобы их всех посадили в кутузку; белые же, в пылу протеста против “Закона Первого найма”, вроде бы борются за то, чтобы им и впредь не светила никакая работа: шутка ли – во Франции, по статистике, безработица именно среди молодых людей до 26 лет достигает 25%!

Безумцы, одно слово?

На самом деле за всем происходящим, очевидно, стоит простая и в чем-то даже железная логика. Надо просто внимательнее посмотреть, что стоит за статистикой…

Все описанные бузы и действия правительства Франции взаимосвязаны. Из-за чего буянили по осени арабофранцузы – причем так, что их долго не могли заткнуть? Главная причина – как раз безработица и “отсутствие перспектив”. Конечно, какие перспективы, если работы нет?

ПО всей видимости, руководство Франции пришло к выводу, что ситуация тупиковая, и то, что волнения арабов удалось на время притушить, их нисколько не убаюкало. Они поняли, что арабы будут бузить чем дальше, тем больше. Какой выход? Выход, решили там, один: надо пристраивать “сволочей” (ракалий – так, кажется, выражался Саркози?) хоть к какому-то делу. Но как? Чудесных арабских юношей никто на работу по доброй воле брать не хочет – так как знают, что раз возьмешь, и потом уж не избавишься! Таковы Французские Гарантии Занятости Молодежи, ничего не попишешь.

Но ситуация пиковая, решили – писать надо! И написали-таки “Закон о Первом Найме”, согласно которому молодых людей до 26 лет можно увольнять вообще без объяснений: hire-fire system, как в Америке. Подобный эксперимент уже провели с предприятиями, где меньше 20, что ли, сотрудников – и создание малого бизнеса пошло в гору.

Но тут уже взвыли белые! Самое время разобраться с цифрой “25% безработных среди молодых людей до 26 лет”. Обычная “лукавая цифра”, типичная “средняя температура по больнице”! Очевидно (других причин не вижу), В СРЕДНЕМ безработица в самом деле такова, вот только сама генеральная совокупность в данном случае неоднородна! Это как ЖЕНСКИЕ ГРУДИ считать в среднем по популяции. Выйдет, конечно, примерно по одной грудИ на человека – однако это СРЕДНЕЕ вовсе не отразит действительность ни в малейшей степени!

Так и во Франции: видимо, надо брать отдельно “арабскую молодежь” и “белую французскую молодежь”. По арабам, наверно, безработица процентов 40-50 (то есть ситуация АХОВАЯ в самом натуральном смысле), а вот по белых – менее 10! В среднем, в самом деле, будет 25% – учитывая, что в среднем в арабских семьях наверняка детей больше в 2-3 раза, чем в семьях французов.

То есть: получается, что “если откровенно”, “Без дураков”, то Закон о Первом найме должен был бы звучать как-то так: если во Франции устраивается на работу арабский юноша – то его, г-да работодатели, вы можете уволить в любой момент; а вот если устраивается “белый образованный” – то тогда на него распросраняются все социальные гарантии, и трогать его не моги!

Однако понятно, что ничто подобное в любой нормальной стране не то что предлагать официально – даже обсуждать бессмысленно.

Вот и вышло, что белые студенты оказались в начисто проигравших. Закон вроде как спасает от безработицы – но у них, в чем хохма-то – и не было никакой безработицы. Их просто ОПУСТИЛИ в самом точном смысле слова. Опустили, чтобы облегчить жизнь их сверстникам-арабам!

Понятно, отчего они взбеленились.

Давно ведь известно: это поведение отдельного человека предсказать порой невозможно – любые фортели может выкинуть; а социальное поведение больших групп – чистый бихевиоризм! Стимул-Реакция, и больше ничего (2006)