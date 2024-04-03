 

Россияне, не участвующие в процессе импортозамещения, будут платить повышенные налоги

03.04.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минпромторг представил проект постановления правительства, который позволит повысить налоги для тех россиян, которые отлынивают от активного участия в импортозамещении иностранной продукции.

Доля населения, вовлечённого в этот процесс, сейчас составляет всего 9% и считается «категорически неудовлетворительной».

В ведомстве напомнили, что существуют тысячи или даже десятки тысяч позиций, которые в России пока не делают самостоятельно – начиная с высокотехнологичных нано-роботов, заканчивая обыкновенными плетёными корзинами. В интересах национальной безопасности страны решить эти вопросы в кратчайшие сроки и с применением только отечественных разработок и сырья.

– В советские годы, я имею в виду 1930-е, никто не рассуждал: это мы заместим, это мы у китайцев покупать будем, это мы готовеньким закажем, оптику купим в Израиле, станки – в Японии… Нет, такого не было, всё делали сами, – рассказал пожелавший остаться неизвестным заместитель министра. – Нужен был автомобиль – не пошли на поклон к какому-нибудь Генри Форду, а сами построили завод и выпускали свои машины. Сейчас стране нужен рывок не слабее.

Предполагаемая налоговая реформа простимулирует переход огромной массы россиян в сферу импортозамещения, уверены чиновники, – население захочет сэкономить на налогах и разрабатывать и запускать высокотехнологичные производства. В стране быстро появятся новые, современные заводы и фабрики, наводнённые толпами новых сотрудников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Китай нанёс ядерные удары по обратной стороне Луны в рамках кампании по борьбе с нацизмом

03.04 / Что будет, если носить iPhone 15 Pro без чехла

03.04 / Мнение: Кто становился кулаками, почему коллективизация была насильственной и коммунистическая демография

03.04 / В моду возвращается нормкори – особенности стиля-2024 и секреты создания простых нарядов

03.04 / Ансамбль с тропическим принтом и костюм с брюками-клипсами: десять простых и эффектных образов на апрель

03.04 / Мнение: Пошто бузят во Франции

03.04 / Мнение «аналитика»: О крутом повороте в Америке… Чернокожих больше не «облизывают»?

03.04 / OnePlus Ace 3V возглавил рейтинг AnTuTu в марте

03.04 / Бывший хакер Левашов: За один взлом киберпреступник может получить $10 млн

03.04 / Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика