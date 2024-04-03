Россияне, не участвующие в процессе импортозамещения, будут платить повышенные налоги

Минпромторг представил проект постановления правительства, который позволит повысить налоги для тех россиян, которые отлынивают от активного участия в импортозамещении иностранной продукции.

Доля населения, вовлечённого в этот процесс, сейчас составляет всего 9% и считается «категорически неудовлетворительной».

В ведомстве напомнили, что существуют тысячи или даже десятки тысяч позиций, которые в России пока не делают самостоятельно – начиная с высокотехнологичных нано-роботов, заканчивая обыкновенными плетёными корзинами. В интересах национальной безопасности страны решить эти вопросы в кратчайшие сроки и с применением только отечественных разработок и сырья.

– В советские годы, я имею в виду 1930-е, никто не рассуждал: это мы заместим, это мы у китайцев покупать будем, это мы готовеньким закажем, оптику купим в Израиле, станки – в Японии… Нет, такого не было, всё делали сами, – рассказал пожелавший остаться неизвестным заместитель министра. – Нужен был автомобиль – не пошли на поклон к какому-нибудь Генри Форду, а сами построили завод и выпускали свои машины. Сейчас стране нужен рывок не слабее.

Предполагаемая налоговая реформа простимулирует переход огромной массы россиян в сферу импортозамещения, уверены чиновники, – население захочет сэкономить на налогах и разрабатывать и запускать высокотехнологичные производства. В стране быстро появятся новые, современные заводы и фабрики, наводнённые толпами новых сотрудников.

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