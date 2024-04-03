OnePlus Ace 3V возглавил рейтинг AnTuTu в марте

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг производительности среднебюджетных Android-смартфонов за март.

OnePlus Ace 3V, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, вышел на первое место, показав результат в 1,46 млн баллов. Этот результат опередил Redmi K70E (1,39 млн) с чипом MediaTek Dimensity 8300-Ultra и Realme GT Neo5 SE (1,15 млн) на базе Snapdragon 7+ Gen2.

Также в десятку лучших вошли Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн), Oppo Reno11 (1 млн), iQOO Neo7 SE (968 тыс.), iQOO Z8 (966 тыс.), Redmi Note 12T Pro (891 тыс.), OnePlus Ace Racing Edition (883 тыс.) и Honor 100 (836 тыс.).

Заметна разница в производительности между лидером рейтинга и среднебюджетными устройствами. Например, игровой Asus ROG Phone 8 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 набрал в рейтинге AnTuTu 2,13 млн баллов, в то время как OnePlus Ace 3V достиг результат в 1,46 млн. Несмотря на это, для среднебюджетного устройства это очень высокий показатель, учитывая, что в основном гаджеты в этом сегменте набирают в среднем 700–800 тыс. баллов.