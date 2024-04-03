Туника скрывает фигуру, а леопардовые принты вульгарны: одежда, которая нравится женщинам, но не мужчинам

В гардеробе каждой представительницы прекрасного пола обязательно есть хотя бы пара вещей, которые кажутся их счастливой обладательнице просто потрясающими. Помните о том, что представления о прекрасном могут различаться у разных людей. И даже если эта одежда регулярно собирает комплименты у ваших подруг, мужчины могут не считать ее восхитительной.

Сандалии-гладиаторы

Сандалии с длинной шнуровкой приковывают к себе внимание. Нам нравится, как они выглядят на фото в модных журналах. В реальной жизни же такую обувь достаточно сложно выгодно вписать в свой образ. Длинные шнурки не всегда получается красиво завязать, помимо этого, они стремятся развязаться и убежать. Мужчины же обычно просто не понимают смысла настолько вычурных и непрактичных вещей. Быть может, сандалии-гладиаторы следует оставить театральным костюмерным?

Свободные брюки

Широкие брюки в спортивном или милитари стиле могут выглядеть очень стильно. Мужчины не всегда понимают этот предмет в женском гардеробе. Такие штаны могут напоминать униформу, снятую с чужого плеча. Более того, в наши дни такая одежда может казаться не слишком современной. Возможно, мировые дизайнеры все еще экспериментируют с темой слишком широких штанов. Однако в реальной жизни вещи могут выглядеть не так, как на подиуме.

Туники

Туники и свободные платья выгодно прячут любые недостатки фигуры и уместны во всех ситуациях. Мужчины же просто ненавидят балахонистую одежду, напоминающую то ли платья, то ли удлиненные блузки. Представителям сильного пола нравится видеть женский силуэт. Не спешите выбрасывать любимую тунику, просто подберите к ней подходящий пояс.

Вечный оверсайз

Несколько лет назад мешковатый стиль оверсайз стал очень популярным. Многие мужчины с удовольствием носят такую одежду. Однако когда речь заходит о любимой женщине, они предпочитают видеть на ней что-то более обтягивающее.

Если вы любите оверсайз, то старайтесь комбинировать свободные вещи с другими, более облегающими. Например, мешковатую толстовку можно надеть с лосинами или обтягивающий топ с широкими штанами.

Обувь на деревянной подошве

Обувь на массивной деревянной подошве может визуально утяжелить ноги. Однако босоножки и сабо на такой подошве выглядят очень стильно. Некоторые мужчины могут ассоциировать такую обувь с копытами, но это не должно вас останавливать. Носите такую обувь правильно, дополняя образ нежными и женственными вещами.

Брюки с высокой талией

Завышенные джинсы в фермерском стиле не очень нравятся большинству мужчин. Они кажутся им слишком грубыми и напоминают спецодежду. Однако, благодаря своей удобности и универсальности, такие штаны стали популярны среди модниц по всему миру.

Конечно, не стоит полностью отказываться от такой одежды. Просто для романтического свидания лучше выбрать что-то более элегантное.

Леопардовый принт

Одежда с анималистичными принтами регулярно возвращается на мировые подиумы. Женщинам такие вещи кажутся привлекательными и стильными. Наибольшей популярностью пользуются изображения рисунков шкур леопардов и тигров. Невероятно, но большинство мужчин считает такую одежду вульгарной. Особенно если леопардовым принтом покрыта большая площадь наряда.