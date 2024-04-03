Мнение: Причины популярности Южной Кореи

Культурная идея современной Южной Кореи — милота. «Няшность», как называют её в Рунете на некоторых форумах. Не холодная изысканность античных статуй или фотомоделей из девяностых, не знойная пышность «бомб», а тёплое «ламповое» очарование, вызывающее острое желание обнять и прижать.

Разница американской и корейской культур наглядно проявляется, например, в компьютерных играх. Вот кадр из студии разработки американской Симс 5, на котором разработчица хвастается персонажем игры с политкорректной внешностью, то есть с умеренно отталкивающим лицом. Если вы посмотрите видео целиком (ссылка), вы убедитесь, что там всё такое: постыдное «разнообразие» в студии разработки и подчёркнуто уродливые модели персонажей.

Ниже, для сравнения, кадр из южнокорейского конкурента Симс. Как видите, у корейцев полностью противоположный подход. Если в США дизайнерам дают команду «пресечь мужские фантазии» (и это не шутка), то в Корее дизайнеров просят сделать персонажей настолько милыми, насколько им позволит талант. Если на видео из американской студии я просто сослался, то корейское видео я рекомендую посмотреть целиком, так как оно доставляет определённого рода эстетическое удовольствие (ссылка).

Обратите внимание: на корейском видео нет прямых эротических сцен, как в старых американских фильмах, играх или видеоклипах. Персонажи видео привлекательны иначе: как ухоженные домашние собаки, с которыми приятно поиграть в парке. Однако выкручивать на максимум ползунок «мужских фантазий» в Южной Корее тоже не стесняются. Прямо сейчас, к примеру, в интернете идут ожесточённые споры вокруг игры Стеллар Блэйд (Stellar Blade), которая стала бы заурядным середнячком, если бы не богатое, откровенно колышущееся тело главной героини с пустым кукольным личиком. Я не буду давать ссылку на Ютуб, так как видеозаписи слишком вызывающие — просто отмечу, что за этот рычаг человеческого интереса корейцы тоже умеют дёргать.

Не случайно именно в Южной Корее возник феномен Кей-поп. Для слепого слушателя этот музыкальный стиль мало чем отличается от сотен других музыкальных стилей, однако обладающий глазами наблюдатель обнаружит в Кей-поп видеоклипах самых милых девушек (или юношей), которых только может продемонстрировать современная индустрия красоты. Этого достаточно, чтобы у Кей-поп групп были невероятно серьёзные фанаты. Если вы покритикуете в соцсетях рэпера или рокера, их поклонники разве что походя обругают вас в ответ, не более того. Но если вы публично заденете какую-нибудь Кей-поп звезду, у вас могут на ровном месте появиться агрессивные и деятельные враги.

Конечно, Корея — не настолько плоская, чтобы можно было свести её к одной только милоте. Это большая страна с населением в 80 миллионов человек, искусственно разделённая американцами на две враждующие части, очень непохожие друг на друга. История Кореи насчитывает более двух тысяч лет, при этом современная Корея также занимает важное место в мировой политике и в мировой экономике. Конкретно Южная Корея, о которой мы сегодня говорим, известна нам преимущественно своей электроникой и автомобилями. Телевизоры Самсунг и автомобили Хундай знают все. Однако Южная Корея выпускает также и важное промышленное оборудование: например, продвинутые установки для переработки нефти, которые мы в России пока что самостоятельно производить не умеем. (Для зануд: если фирма Хундай хочет называться «Хёнде», пусть пишет название на русском. У брендов на латинице при обсуждении русского языка права голоса нет).

Так вот, Южная Корея — не настолько плоская, чтобы можно было свести её к одной только милоте. Даже культура Южной Кореи, включая фильмы, эстраду и компьютерные игры, значительно шире смазливых лиц и подростковой одежды. Однако это не имеет значения, так как эмоциональная привязанность русской молодёжи к Южной Корее очевидно вызвана именно внешней оболочкой этой страны. Южная Корея издалека похожа на красивый студенческий конспект: на бесполезную в учёбе штуку, на которую приятно смотреть, и которая навевает смутные фантазии о стильной студенческой жизни.

Изнанка милоты — быстрое вымирание Южной Кореи. Молодые корейцы не хотят вступать в брак и категорически не хотят заводить детей. Как итог, если только не станет ещё хуже, с каждым следующим поколением корейцев будет рождаться втрое меньше, а через 100 лет новорождённых в Южной Корее будет в 250 (!) раз меньше, чем в 2024 году. Некоторые жалуются, будто в Южной Корее дорогое жильё, но это негодное оправдание: даже в столице, в Сеуле, на среднюю месячную зарплату можно купить 0,5 квадратных метра жилья, что всего лишь в полтора раза меньше, чем в современной России. Проблема не денежная: корейцы просто не хотят взрослеть.

Окончательные итоги ещё не подведены, однако пока что корейский путь выглядит деструктивнее американского. В США людей пытаются заставить любить уродство, отвергать благополучие и ненавидеть самих себя. Получается не очень, так как американцы сопротивляются, из-за чего властям приходится принуждать их к срамным практикам угрозами и хлыстом. В Южной Корее действуют тоньше: населению предлагают последовать примеру Питера Пэна, который удрал из дома, чтобы никогда не становиться взрослым. Корейцам, кажется, перспектива навечно застыть в образе милой отличницы или отличника вполне по душе.