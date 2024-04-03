The Washington Post: США предупреждали Россию, что возможной целью нападения будет «Крокус Сити Холл»

По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, более чем за две недели до того, как террористы устроили кровавую атаку в пригороде Москвы, правительство США сообщило российским чиновникам, что «Крокус Сити Холл», популярная концертная площадка, является потенциальной целью.

Высокая степень конкретики, выраженная в предупреждении, подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что Исламское Государство готовило нападение, которое угрожало большому числу мирных жителей, и это прямо противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение.

Идентификация США концертного зала «Крокус» в качестве потенциальной цели — факт, о котором ранее не сообщалось — поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более решительные меры для защиты места проведения, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание. Ответственность за теракт, ставший самым смертоносным в России за последние 20 лет, взяла на себя филиал Исламского государства. Официальные лица США публично заявили, что группировка, известная как «Исламское государство-Хорасан» или ИГИЛ-Х (запрещенная террористическая организация), «несет исключительную ответственность», но президент России Владимир Путин попытался возложить вину на Украину.

Это нападение еще больше подорвало образ силы и безопасности, который пытается создать российский лидер, и выявило фундаментальные слабости в аппарате национальной безопасности, который был поглощен более чем двумя годами войны в Украине (в РФ ее называют «специальная военная операция»). По мнению аналитиков и обозревателей российской политики, внутри страны агенты Путина, похоже, больше озабочены подавлением политического инакомыслия и оппозиции президенту, чем искоренением террористических заговоров.

Сам российский лидер публично отверг предупреждения США всего за три дня до теракта 22 марта, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать наше общество».

Официальные лица США, знакомые с информацией, которой Вашингтон поделился с Москвой, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные разговоры и разведданные. Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать эту историю. Ранее в СНБ признали, что США передали информацию «о планируемом теракте в Москве», но не уточнили, что возможной целью назван «Крокус Сити Холл».

Представитель Кремля не ответил на вопросы The Washington Post о предупреждении «Крокус Сити Холл». Но во вторник глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам в Москве, что информация, которой поделились Соединенные Штаты, была «слишком общей и не позволяла нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление».

Нарышкин заявил, что в ответ на информацию американской разведки Россия «предприняла соответствующие меры для предотвращения» нападения. Однако видео с места резни показывает, что боевики не встретили серьезного сопротивления. Российские СМИ сообщили, что специализированные подразделения полиции прибыли только через час после начала стрельбы, а затем ждали более 30 минут, прежде чем войти в здание, после чего нападавшие уже скрылись.

Хотя Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с зарубежными странами, в соответствии с политикой, известной как «обязанность предупреждать», предоставление информации о конкретных целях противнику является необычным, говорят официальные лица и эксперты. Это может привести к раскрытию того, как Соединенные Штаты получили эту информацию, что потенциально может поставить под угрозу тайную деятельность по наблюдению или человеческие источники.

Но информация, указывающая на нападение на концертный зал, также указывала на потенциальную опасность для американцев в России. 7 марта посольство США публично заявило, что «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», и посоветовало гражданам США «избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

По словам людей, знакомых с ситуацией, Соединенные Штаты поделились своей информацией с Россией за день до публичного предупреждения. Нарышкин сказал: «США. спецслужбы» передал информацию ФСБ, службе государственной безопасности России.

Несмотря на отсутствие эффективной безопасности в «Крокус Сити Холл», есть признаки того, что российское правительство, по крайней мере на начальном этапе, серьезно отнеслось к предупреждению Вашингтона, которое, по словам одного американского чиновника, включало информацию о планах Исламского государства атаковать синагогу. На следующий день после того, как Москва получила эту информацию, ФСБ заявила, что предотвратила нападение Исламского государства на синагогу в Москве.

15-летний Ислам Халилов, который сказал, что в ночь нападения он работал в гардеробе концертного зала, сказал, что сотрудникам «Крокуса» сообщили о возможности теракта вскоре после публичного предупреждения 7 марта. «Нас предупредили о возможности терактов, проинструктировали, что делать и куда везти людей», — сказал Халилов в интервью известному российскому спортивному журналисту Дмитрию Егорову, опубликованном на YouTube. Халилов сообщил, что на месте проведения были проведены более строгие проверки безопасности, в том числе с использованием дрессированных собак.

Почему безопасность не была усилена и не поддержана после первоначального предупреждения, остается неясным. Вполне возможно, что российские службы безопасности, не видя, что атака произошла вскоре после 7 марта, сочли информацию США неверной и ослабили бдительность, предположили некоторые американские чиновники.

Путин публично высмеял предупреждения о терроризме, исходящие, по его мнению, от «ряда официальных западных структур» во время встречи с высшими должностными лицами ФСБ 19 марта. «Вы о них хорошо знаете, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что самая важная работа ФСБ осуществляется на Украине в рамках того, что он эвфемистически назвал российской «специальной военной операцией». Путин приравнял украинские силы к террористам и предположил, что они представляют прямую угрозу для России. «Киевский неонацистский режим также перешел к террористической тактике», — сказал Путин, включая «попытки вербовать исполнителей диверсионных и террористических атак, направленных против критически важных объектов инфраструктуры и общественных мест в России».

После того как российские власти задержали подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл», Путин и другие высокопоставленные лидеры заявили, что Киев нанял боевиков и разработал планы их побега в Украину. Американские и украинские официальные лица отвергли эти обвинения.

Напомним, стрельба и пожар в концертном зале в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.