Бывший экстрасенс ЦРУ правильно назвал место, где нашли останки пропавшего мальчика

8 июля 2023 года в крошечной альпийской деревне Ле Верне, Франция, пропал без вести двухлетний мальчик Эмиль Солей, которого родители привезли на лето к дедушке.

Полиция прочесала все окрестности, но ребенка так и не нашли живым или мертвым. В деревне Ле Верне проживает всего 25 человек и полиция опросила всех их, однако в последний раз его видели просто идущим по единственной улице в деревне и никто не знал, что случилось с мальчиком потом.

Но 30 марта 2024 года кости мальчика были найдены на небольшом поле между церковью и другим зданием церкви, всего в километре от дома дедушки, откуда он пропал.

А сегодня в британском таблоиде The Sun было опубликовано заявление 74-летнего Эда Деймса, который раньше как экстрасенс работал на ЦРУ в секретной программе. Деймс сообщил, что он еще в декабре 2023 года направил во французскую полицию письма с указанием места, где находятся останки Эмиля.

Деймс показал электронные письма, которые он отправлял, и в которых написал, что останки Эмиля “находятся на поле или поблизости от него”, и указанное им место находится прямо рядом с тем, где нашли скелет Эмиля.

Но его письма полиция, судя по всему проигнорировала, так как кости ребенка случайно нашел неуказанный человек, проходивший по тропе мимо поля. При этом сообщается, что данный участок полиция прошлым летом обыскивала очень тщательно, в том числе с собаками, и что по тропе мимо поля часто ходят местные жители, а осенью тут работали лесорубы, но никто не видел этих костей. Так что велика вероятность, что кости ребенка подбросили туда уже позже.

Деймс рассказывает, что определил правильное место с помощью так называемого “удаленного видения” – метода, который во времена Холодной войны, предположительно использовался как американцами, так и русскими экстрасенсами, работающими на правительство, чтобы получать данные о секретных военных объектах противника.

– Это заняло у меня всего два дня. Я знал, что это серьезное дело и у него высокая срочность, – рассказывает Деймс.

В прошлые десятилетия Деймс в звании майора работал в специальном подразделении экстрасенсорной разведки ЦРУ, ныне несуществующем проекте. К слову, о работе этого подразделения в 2009 году выходил комедийный фильм “Мужчины, которые смотрят на коз” (в российском прокате “Безумный спецназ”).

Генетический анализ подтвердил, что найденные кости в самом деле принадлежат пропавшему Эмилю. И никто не верит, что ребенок мог самостоятельно убежать в ту сторону и погибнуть случайно. Предполагается, что кто-то увел его и, вероятно, убил.

К слову, для такой крошечной деревушки, тут в последние годы происходит слишком много насильственных смертей. В 2008 году убили хозяина кафе. В 2015 году совсем рядом с Ле Верне упал самолет Аэробус A320 и погибло 150 человек. И вот теперь неизвестно кем убит ребенок. Местные жители уже начали говорить, что их деревню кто-то проклял.