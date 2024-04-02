Учитывайте форму лица и не забывайте о правильной укладке и уходе: советы, как придать объем тонким волосам и варианты стрижек

Вам знакомо чувство, когда волосы выглядят не такими объемными, как хотелось бы? Не волнуйтесь, вы не одиноки. Многие женщины борются с тонкими волосами самыми невообразимыми способами. Но есть прически, которые добавляют пышности и создают иллюзию объема. В этой статье мы расскажем о лучших прическах для тонких волос, которые вы можете попробовать.

Оптимальная длина для тонких волос

В первую очередь эксперты говорят, что в случае тонких волос необходимо правильно подбирать их длину. Данный параметр действительно имеет большое значение. Как правило, более короткие стрижки могут выглядеть более объемными, чем длинные тяжелые локоны.

Тонкие волосы также часто являются причиной выпадения волос, что требует специального лечения и не всегда обратимо. Поэтому представительницам прекрасного пола с такими особенностями следует выбирать стрижки от короткой до средней длины. В этом случае все недостатки локонов можно будет легко скрыть.

На что следует обратить внимание при стрижке волос

Прежде чем сделать правильную укладку, необходима хорошая стрижка. Будьте осторожны с тонкими волосами, так как они могут легко потерять упругость и объем. Эксперты настоятельно рекомендуют, среди прочего, отдавать предпочтение стрижкам с одинаковой длиной волос со всех сторон. Но, если вы желаете немного поэкспериментировать со своей внешностью, обязательно попробуйте один из вариантов, представленных ниже в статье. А сейчас мы рассмотрим особенности укладки тонких волос.

Не соглашайтесь на стрижку слоями

Хорошая стрижка может творить чудеса и мгновенно сделать ваши волосы гуще. Выбирайте стрижку, в которой практически нет слоев. Многослойные прически могут еще больше истончить волосы и полностью лишить их ценного объема.

Учитывайте форму своего лица

Чтобы придать объем, важно, чтобы стрижка и ее укладка соответствовали форме вашего лица. Для более длинных лиц профессионалы рекомендуют текстурировать пряди вокруг лица, чтобы смягчить линии и придать лицу округлую форму. Если у вас квадратное или сердцевидное лицо, челка может сотворить чудеса.

Правильная укладка и уход

Чтобы добиться большей пышности, парикмахеры советуют сушить волосы феном в направлении, противоположном их естественной укладке. Эта техника создает объем у корней. Также можно использовать специальные спреи и муссы, чтобы эффект сохранялся дольше. Трудно сказать, какое средство подойдет именно вам. Одним женщинам нравится использовать классические муссы для объема. А другие отдают предпочтение новомодным пудрам, которые нужно наносить исключительно на корни волос во избежание их утяжеления.

Кроме того , рекомендуется регулярное подравнивание каждые 5–6 недель, поскольку оно помогает сохранить форму стрижки и обеспечивает свежий и ухоженный вид.

Красивые прически, которые сделают тонкие волосы гуще

Вы хотите перемен и находитесь в поиске подходящей прически? Вот несколько идей, как придать объем тонким волосам и сделать их гуще.

Короткий боб

Короткий боб — отличный способ добавить объем тонким волосам. Идеально, если длина волос будет заканчиваться в зоне мочек ушей или у подбородка. Таким образом локоны не утяжеляют прическу и становятся более свободными у корней. Для большего интереса используйте пробор на разные стороны.

Стрижка пикси с удлинением

Благодаря максимально короткой стрижке можно сделать так, что никто и не поймет, что у вас тонкие волосы. Попробуйте, например, пикси. Поскольку на макушке волосы обычно редеют, для тонких волос подойдет пикси с удлинением на макушке.

Для увеличения объема верхние локоны укладываются с помощью круглой щетки и фена. Так они станут выглядеть гуще. Это займет некоторое время, но, попрактиковавшись, вы сможете укладывать волосы менее чем за 10 минут.

Кроме того, если у вас тонкие волосы, попробуйте уложить эту стрижку максимально гладко. Пикси можно “носить” и с челкой. Но в этом случае лучше выбирать косой ее вариант. Так она будет красиво обрамлять черты лица. Но даже с этой стрижкой по-прежнему важно приподнимать корни для дополнительного объема. Для этого используйте специальные укладочные средства.

Средняя длина с челкой-шторкой

Если вам не нравятся короткие стрижки, попробуйте вариант со средней длиной. Но обязательно без большого количества слоев. Тонкая челка-шторка является хорошим дополнением и может скрыть высокий лоб.

Новый цвет волос

Еще один совет парикмахеров для женщин с тонкими волосами — экспериментируйте с новыми цветами. Насыщенные тона и скрытие седых волос сделают линию роста волос более объемной. Сочетайте цвет с подходящей стрижкой, и ваши волосы засияют в новом свете. На коротких волосах отлично смотрится мелирование, к примеру. Но, подбирая новый цвет волос, обязательно руководствуйтесь тоном своей кожи. Не стоит использовать темные цвета с белоснежной кожей. Так вы будете выглядеть намного старше своих лет.