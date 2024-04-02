Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:30 Начало

1:11 Типология ХУДОЖНИКА. Психотипы: «мальчик» – «девочка», «мужчина» – «женщина». Совместимость пар в долгосрочной перспективе.

18:50 Представление. КНИГА

22:11 Постоянно работает радио — симптом чего? Почему тишина пугает человека

33:06 О сериале «Год культуры». В чем секрет его успеха

36:04 Писал ли Маркс гимны сатане. Сбывшиеся предсказания Маркса – победа коммунизма на всей планете

42:39 Как человек выбирает, что ему «штурмовать», Верхний Ларс или Бахмут. Как люди отдают субъектность

53:25 Главная психологическая установка россиян, утеря пассионарности. Почему русские – старая и усталая нация

1:01:46 Оставаться «мальчиком» не гарантия молодости. «Мальчики» и «девочки» инфантильны? «Мальчики» и «девочки» — тренд современного мира

1:12:54 Рекомендация сериала: чем хорош «Домашний арест»

1:15:26 Как жить вместе «мальчику» и «девочке»

1:17:55 Психотип Бердяева

1:20:14 Переживание годовалым ребёнком временное отсутствие мамы

1:25:25 Причины многодетности в наше время

1:31:57 «Курочка Ряба» – сказка без смысла?

1:39:39 Синдром жертвы

1:41:09 Архетипы в сказках «По щучьему велению» и «Сказка о рыбаке и рыбке»

1:46:53 Почему сложнее всего бороться с чревоугодием

1:50:48 Феномен “любви к родине” с точки зрения психологии

1:54:57 Цветаева и Лимонов — «девочка» и «мальчик»

1:55:52 Внутренняя эмиграция — выход?

2:00:57 «Гори оно огнём»; почему не выход

2:03:32 Мораль «Курочки Рябы»

2:04:05 Почему «мальчику» не нужны дети

2:05:54 Почему нет греха водопития

2:08:10 Грех гортанобесия?!

2:09:20 КОНЕЦ. В среду — кинострим!