Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ
0:30 Начало
1:11 Типология ХУДОЖНИКА. Психотипы: «мальчик» – «девочка», «мужчина» – «женщина». Совместимость пар в долгосрочной перспективе.
18:50 Представление. КНИГА
22:11 Постоянно работает радио — симптом чего? Почему тишина пугает человека
33:06 О сериале «Год культуры». В чем секрет его успеха
36:04 Писал ли Маркс гимны сатане. Сбывшиеся предсказания Маркса – победа коммунизма на всей планете
42:39 Как человек выбирает, что ему «штурмовать», Верхний Ларс или Бахмут. Как люди отдают субъектность
53:25 Главная психологическая установка россиян, утеря пассионарности. Почему русские – старая и усталая нация
1:01:46 Оставаться «мальчиком» не гарантия молодости. «Мальчики» и «девочки» инфантильны? «Мальчики» и «девочки» — тренд современного мира
1:12:54 Рекомендация сериала: чем хорош «Домашний арест»
1:15:26 Как жить вместе «мальчику» и «девочке»
1:17:55 Психотип Бердяева
1:20:14 Переживание годовалым ребёнком временное отсутствие мамы
1:25:25 Причины многодетности в наше время
1:31:57 «Курочка Ряба» – сказка без смысла?
1:39:39 Синдром жертвы
1:41:09 Архетипы в сказках «По щучьему велению» и «Сказка о рыбаке и рыбке»
1:46:53 Почему сложнее всего бороться с чревоугодием
1:50:48 Феномен “любви к родине” с точки зрения психологии
1:54:57 Цветаева и Лимонов — «девочка» и «мальчик»
1:55:52 Внутренняя эмиграция — выход?
2:00:57 «Гори оно огнём»; почему не выход
2:03:32 Мораль «Курочки Рябы»
2:04:05 Почему «мальчику» не нужны дети
2:05:54 Почему нет греха водопития
2:08:10 Грех гортанобесия?!
2:09:20 КОНЕЦ. В среду — кинострим!
Источник: Размышления вольного социолога
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