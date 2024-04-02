 

Названы самые популярные браузеры для ПК и мобильных

02.04.2024, 20:14, Разное
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Аналитики компании Statcounter представили обновленный рейтинг популярных браузеров на март 2024 года. На десктопах Google Chrome удерживает лидерство, занимая 65,77% рынка, за ним следуют Microsoft Edge (12,7%) и Apple Safari (8,63%). Firefox и Opera занимают четвертое и пятое места соответственно.

В мобильном сегменте также преобладает Google Chrome, занимая 65,29% рынка. Apple Safari и Samsung Internet идут следом, занимая второе и третье места. Opera и UC Browser занимают четвертое и пятое места.

Microsoft Edge пока занимает небольшую долю рынка на мобильных устройствах (0,3%), но работает над улучшением позиций путем добавления поддержки расширений и интеграции ИИ-продуктов, таких как ассистент Copilot.

Кроме того, Microsoft также стремится снизить потребление оперативной памяти своим браузером.


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