Мнение: Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

Выношу из комментариев характерную историю получения квартиры в СССР (ссылка):

Когда я родилась, папа устроился шофером к какому-то руководителю из Министерства обороны. Сказали, три года отработай без выходных, получишь двушку. Так и вышло: до ночи и без выходных, но мы вьехали в 1985 в двушку в Орехово-Борисово. Мама не работала.

Если сейчас работать в Москве на аналогичной работе — доставка, такси, небольшой грузовичок — и работать на износ, «без выходных», получится примерно 250 тысяч рублей (пруф). На средний советский уровень жизни — без модных вещей, без заграничных поездок, без деликатесов и так далее — семье из трёх человек с запасом хватит 50 тысяч рублей. Итого можно откладывать по 200 тысяч рублей в месяц.

Три года — 36 месяцев — 7,2 млн рублей. Плюс ещё 600 тысяч маткапитал, итого 7,8 млн рублей. На двушку в Орехово-Борисово не хватит, однако нужно учесть, что в 1985 это был ещё слабообжитой район, сейчас аналогом Орехово-Борисово являются, пожалуй, Мытищи. Купить двушку в Мытищах за 7,2 млн рублей возможно (спойлер: это будет маленькая двушка).

Как видим, примерно то на то и выходит. Вместе с тем, есть несколько критично важных для молодой семьи нюансов.

Нюанс первый — блат не нужен. Двадцатилетний парень может прямо с улицы устроиться работать или таксистом, или, скажем, водителем грузовичка, чтобы развозить продукты по супермаркетам. Смотря с кем больше любит работать: с душевными пассажирами или с бездушной едой.

Нюанс второй — с зарплатой надуют максимум на один месяц, да и то навряд ли, а вот с квартирой в СССР могли обмануть легко. Я слышал массу советских квартирных историй, которые шли по другому сценарию. «Дали такую-то задачу, сказали, что через 10 лет дадут квартиру. Работал как вол, всё выполнил. Квартиру дали не мне, а блатному. Начальство развело руками, сказало, что пыталось, но не смогло».

Ну, серьёзно, выдача квартиры вне очереди — это коррупция. У начальника из Минобороны не было законной возможности заключить официальную сделку: парень работает водителем с нарушением КЗоТ, а министерство выделяет ему за это квартиру через три года. Всё шло неофициально, на устных договорённостях уровня «ты мне, я тебе». Через три года советский руководитель мог передумать выдавать квартиру. Также руководителя могли прогнать с должности за какой-нибудь проступок или перевести в Тмутаракань. Тогда вместо квартиры водитель получил бы традиционную в таких случаях награду: шиш с маслом.

Нюанс третий — в наше время молодая семья может жить в комфортных условиях немедленно. Аренда квартир сейчас легальна, так что можно просто снять понравившуюся и немедленно заехать туда. Большой контраст с советскими реалиями, когда до получения собственной квартиры приходилось жить в общаге, в коммуналке или, самый худший вариант, с родителями одного из супругов.

Нюанс четвёртый — при капитализме если Орехово-Борисово (Мытищи) не нравится, то квартиру можно купить в любом другом районе, на который хватит денег. Если не хочется брать квартиру на первом этаже, можно взять на третьем. Если не нравится одна планировка, можно выбрать другую. Проще говоря, можно купить именно ту квартиру, которая нужна, и в том месте, которое представляется подходящим. В СССР выбора не было: бери, что дают.

Нюанс пятый — можно почти сразу взять в ипотеку квартиру своей мечты: трёшку в хорошем районе, например. Да, чудес не бывает: придётся работать больше, чтобы оплатить дополнительные метры, и чтобы оплатить проценты банку. Однако сейчас у людей есть выбор, и большинство — сюрприз! — предпочитает брать ипотеку, а не копить.

Как вариант, можно взять в ипотеку квартиру в тех же Мытищах. Тогда даже работать на износ главе семейства не придётся: ипотечный платёж можно будет закрывать, работая на одну ставку, и каждый вечер проводя вместе с семьёй.

Нюанс шестой — все эти комбинации с очередями на квартиру в Орехово-Борисово в советские времена были доступны только для москвичей. А вот если московскую квартиру хотел получить житель глубинки, то ему приходилось обычно устраиваться в места, куда люди с московской пропиской не шли: например, в какой-нибудь цех с вредными условиями труда, после работы в котором приходилось отплёвываться кровью. Десять лет работы в таком цеху, и полноценная московская прописка готова, а там уже можно увольняться из душегубки, устраиваться в нормальное место и в очередь на квартиру вставать.

В общем, мне кажется, сейчас с квартирами полегче, чем тогда. Если хотите поспорить, давайте смоделируем ситуацию. 1982 год, золотой век СССР. Молодой парень демобилизуется в Красновишерске, небольшом городе к северу от Перми. Знакомых руководителей в Министерстве обороны у него нет — если не считать тех, под чьим командованием он проходил срочную службу. Расскажите, как ему через 3 года получить двухкомнатную квартиру в Москве?

PS. Немного статистики. В 1991 на одного россиянина приходилось 15 квадратных метров жилья. Сейчас — спасибо доблестным капиталистическим строителям — уже 30 квадратных метров, вдвое больше. Та самая «отдельная квартира каждой семье», про которую в СССР мечтательно писали на лозунгах, стала обыденной реальностью: в коммуналках живёт сейчас абсолютное меньшинство.

Также квартиры стали гораздо доступнее. Конкретно при Путине, например, доступность квартир выросла в два с половиной раза (пруф). В 2000 году средней зарплаты хватало на 0,3 квадратных метров жилья. Сейчас — уже на 0,75 метров.

Напомню, реальные истории читателей, заработавших себе на квартиру, мы с вами обсуждали вот здесь (ссылка).