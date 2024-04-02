 

Умерла звезда фильма “Женитьба Бальзаминова” Татьяна Конюхова

02.04.2024, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

стало известно о смерти Татьяны Конюховой, звезды фильма “Женитьба Бальзаминова”. Народная артистка ушла из жизни на 93-м году. Эту печальную новость поделилась пресс-служба Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

В заявлении отмечается, что Татьяна Георгиевна Конюхова, актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, ушла из жизни после продолжительной болезни.

Татьяна Конюхова известна по ролям в фильмах “Женитьба Бальзаминова”, “Гори, моя звезда”, “Необыкновенное лето”, “Разные судьбы”, а также снялась в картинах “Москва слезам не верит”, где сыграла саму себя. У актрисы было три брака, и у нее остались сын и внучка. В последние годы жизни она планировала написать книгу, основанную на уникальных воспоминаниях, под названием “Беспечный пессимист”.

Стоит отметить, что Конюхова является Народной артисткой России и кавалером ордена Почета. Помимо прочего, актриса была известна своим великолепным театральным исполнением. Ее талант и харизма оставили незабываемый след в истории российской культуры. Творческое наследие Конюховой будет жить в сердцах поклонников всегда.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Учитывайте форму лица и не забывайте о правильной укладке и уходе: советы, как придать объем тонким волосам и варианты стрижек

02.04 / Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

02.04 / Названы самые популярные браузеры для ПК и мобильных

02.04 / Мнение: Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

02.04 / В России стартовал месячник трезвости «Сухость апреля»

02.04 / Мнение «аналитика»: О π-це рублю… Центробанк сдался?

02.04 / Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

02.04 / Неоновый контур, «кошачий глаз» с жемчугом и пастельная радуга: «фестивальный макияж» – яркий весенний тренд для праздников и вечеринок

02.04 / Мнение: Китайский путь через Арктику, нужна ли китайцам Сибирь и признание Талибана

02.04 / Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика