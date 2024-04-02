Умерла звезда фильма “Женитьба Бальзаминова” Татьяна Конюхова

стало известно о смерти Татьяны Конюховой, звезды фильма “Женитьба Бальзаминова”. Народная артистка ушла из жизни на 93-м году. Эту печальную новость поделилась пресс-служба Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

В заявлении отмечается, что Татьяна Георгиевна Конюхова, актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, ушла из жизни после продолжительной болезни.

Татьяна Конюхова известна по ролям в фильмах “Женитьба Бальзаминова”, “Гори, моя звезда”, “Необыкновенное лето”, “Разные судьбы”, а также снялась в картинах “Москва слезам не верит”, где сыграла саму себя. У актрисы было три брака, и у нее остались сын и внучка. В последние годы жизни она планировала написать книгу, основанную на уникальных воспоминаниях, под названием “Беспечный пессимист”.

Стоит отметить, что Конюхова является Народной артисткой России и кавалером ордена Почета. Помимо прочего, актриса была известна своим великолепным театральным исполнением. Ее талант и харизма оставили незабываемый след в истории российской культуры. Творческое наследие Конюховой будет жить в сердцах поклонников всегда.