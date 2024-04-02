 

В России стартовал месячник трезвости «Сухость апреля»

02.04.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открыл павильон «Сухость апреля», посвящённый общенациональному месячнику трезвости.

Планируется, что до майских праздников по всей стране пройдет не менее 300 агитационно-пропагандистских мероприятий о вреде чрезмерного употребления алкоголя, в которых примут участие более 30 миллионов россиян.

– Ещё в начале этого года специалисты обратили внимание на нехорошую тенденцию роста количества запоев у строителей, рабочих, представителей творческой и технической интеллигенции. Убеждён, что разъяснительная работа среди граждан позволит нам выправить ситуацию, – сообщил вице-премьер.

В рамках месячника трезвости власти отдельных регионов получили право вводить временные ограничения на продажу крепких алкогольных напитков. Например, глава Республики Бурятия распорядился запретить реализацию водки по выходным и праздничным дням, а в Якутии введён повышенный акцизный сбор на коньяк и бренди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Учитывайте форму лица и не забывайте о правильной укладке и уходе: советы, как придать объем тонким волосам и варианты стрижек

02.04 / Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

02.04 / Названы самые популярные браузеры для ПК и мобильных

02.04 / Мнение: Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

02.04 / Умерла звезда фильма “Женитьба Бальзаминова” Татьяна Конюхова

02.04 / Мнение «аналитика»: О π-це рублю… Центробанк сдался?

02.04 / Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

02.04 / Неоновый контур, «кошачий глаз» с жемчугом и пастельная радуга: «фестивальный макияж» – яркий весенний тренд для праздников и вечеринок

02.04 / Мнение: Китайский путь через Арктику, нужна ли китайцам Сибирь и признание Талибана

02.04 / Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика