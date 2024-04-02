В России стартовал месячник трезвости «Сухость апреля»

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ открыл павильон «Сухость апреля», посвящённый общенациональному месячнику трезвости.

Планируется, что до майских праздников по всей стране пройдет не менее 300 агитационно-пропагандистских мероприятий о вреде чрезмерного употребления алкоголя, в которых примут участие более 30 миллионов россиян.

– Ещё в начале этого года специалисты обратили внимание на нехорошую тенденцию роста количества запоев у строителей, рабочих, представителей творческой и технической интеллигенции. Убеждён, что разъяснительная работа среди граждан позволит нам выправить ситуацию, – сообщил вице-премьер.

В рамках месячника трезвости власти отдельных регионов получили право вводить временные ограничения на продажу крепких алкогольных напитков. Например, глава Республики Бурятия распорядился запретить реализацию водки по выходным и праздничным дням, а в Якутии введён повышенный акцизный сбор на коньяк и бренди.

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