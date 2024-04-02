Мнение «аналитика»: О π-це рублю… Центробанк сдался?

Только не говорите, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Нет, не лучше.

А для российской валюты происходящее действительно ужасно. Вполне уже можно применять к ней высказывание Михаила Салтыкова-Щедрина: «Сейчас за рубль уже ничего не дают. А скоро будут давать в морду».

И самое ужасное, что Центробанк России с этим… смирился.

Он признал, что рубль, по факту, стал зависим исключительно от китайского юаня. Ибо других вариантов размещения резервов у ЦБ РФ нет. А значит, денежно-кредитной политикой РФ, по сути, управляет Народный банк Китая.

Центральный банк России заявил, что у него нет лучшего варианта для хранения резервов, чем китайский юань. На это обратил внимание Bloomberg. Такой вывод он увидел в годовом отчёте Центробанка. Альтернативы китайской валюте для использования в качестве резервов ограничены, поскольку финансовые инструменты дружественных России стран несут слишком много рисков, говорится там.

«Обменные курсы этих валют высоко волатильны, рынки имеют низкую ликвидность, а в ряде таких стран действуют ограничения на движение капитала, что является препятствием для их использования… Эти факторы предопределяют ключевую роль китайского юаня в формировании резервных активов», — подчёркивается в докладе.

В качестве средства подсластить горькую пилюлю ЦБ отметил, что роль китайского юаня на международном уровне и его ликвидность в последние годы значительно возросли. В прошлом году юань заменил доллар #США в качестве наиболее торгуемой валюты в России. Но последнее — лишь дополнительный признак того, что рубль всё крепче привязывается к китайской валюте. И становится её производной.

Ну, допрыгались?

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