Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

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02.04.2024, 19:10, Разное
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Мартовский отчет бенчмарка AnTuTu представляет лучшие Android-смартфоны, собравшие высокие оценки от пользователей. Samsung Galaxy S23 Ultra – лидер с 95,4% положительных отзывов.

На втором месте расположился iQOO 12 – 95,35%. Третье место занял Honor X50 GT – 94,62%. Он хотя и не выделяется впечатляющими характеристиками, но получил признание за температурный контроль и емкий аккумулятор. Кроме того, он самый доступный в тройке лидеров, стоимостью около 25,4 тыс. рублей.

Далее идут Samsung Galaxy S24 Ultra (93,81%), Samsung Galaxy S23 (93,57%). В топ-10 также вошли Oppo Find X7 Ultra (93,33%), Nubia RedMagic 9 Pro+ (93,33%), Vivo X90 Pro+ (92,87%), iQOO 12 (92,06%) и Nubia Z60 Ultra (91,84%).

Отмечается, что данные собраны с 1 по 31 марта 2024 года в Китае.


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