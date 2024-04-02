Мнение пропутинского пропагандиста: О новых целях украинских ударов… Теперь — по детям (или военному заводу)?

Это уже агония…

Не в силах далее сопротивляться на поле боя и чувствуя обречённость, киевские власти усиливают террор российских регионов. И пробивают новое дно. Этим утром ударили дальнобойным дроном-камикадзе по общежитию «Алабуга Политеха», расположенному в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Пострадало 12 студентов политехнического колледжа, все — несовершеннолетние.

Да-да, сейчас набегут бандуристы-сказочники «доказывать», что это, мол, законная военная цель. Дети и подростки, ага. Ну, потому что…

…они якобы участвовали в сборке БПЛА «Герань-2» в свободное от учёбы время. Некоторые «расследователи» говорят, что сборочный цех расположен где-то на территории этой ОЭЗ, а студентам колледжа (по старому — ПТУ или техникума) предлагают там работу «в обмен» на бесплатную учёбу + зарплату в 70 тыс. руб. Хорошие #деньги для ребёнка, между прочим.

Хотя независимого подтверждения этих слухов нет. Есть только публикации в проукраинских СМИ со ссылками на «рассказы очевидцев» и родителей некоторых учеников. Насколько этому можно верить? Ну, украинская пропаганда никогда же не врёт, верно?

И вот, на основе непроверенных слухов, наполовину выдумок и прочей шелухи ГУР МОУ нанесло удар по студенческому общежитию. По несовершеннолетним, то есть по детям и подросткам. Прицельно. И вся #Украина страшно этим гордится.

Ну, #терроризм, как он есть.

До какой ещё низости, до какой подлости опустится она перед тем, как рухнуть?

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