 

Мнение пропутинского пропагандиста: О новых целях украинских ударов… Теперь — по детям (или военному заводу)?

02.04.2024, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это уже агония…

Не в силах далее сопротивляться на поле боя и чувствуя обречённость, киевские власти усиливают террор российских регионов. И пробивают новое дно. Этим утром ударили дальнобойным дроном-камикадзе по общежитию «Алабуга Политеха», расположенному в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Пострадало 12 студентов политехнического колледжа, все — несовершеннолетние.

Да-да, сейчас набегут бандуристы-сказочники «доказывать», что это, мол, законная военная цель. Дети и подростки, ага. Ну, потому что…

…они якобы участвовали в сборке БПЛА «Герань-2» в свободное от учёбы время. Некоторые «расследователи» говорят, что сборочный цех расположен где-то на территории этой ОЭЗ, а студентам колледжа (по старому — ПТУ или техникума) предлагают там работу «в обмен» на бесплатную учёбу + зарплату в 70 тыс. руб. Хорошие #деньги для ребёнка, между прочим.

Хотя независимого подтверждения этих слухов нет. Есть только публикации в проукраинских СМИ со ссылками на «рассказы очевидцев» и родителей некоторых учеников. Насколько этому можно верить? Ну, украинская пропаганда никогда же не врёт, верно?

И вот, на основе непроверенных слухов, наполовину выдумок и прочей шелухи ГУР МОУ нанесло удар по студенческому общежитию. По несовершеннолетним, то есть по детям и подросткам. Прицельно. И вся #Украина страшно этим гордится.

Ну, #терроризм, как он есть.

До какой ещё низости, до какой подлости опустится она перед тем, как рухнуть?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Названы самые популярные браузеры для ПК и мобильных

02.04 / Мнение: Сейчас с квартирами лучше, чем в СССР

02.04 / Умерла звезда фильма “Женитьба Бальзаминова” Татьяна Конюхова

02.04 / В России стартовал месячник трезвости «Сухость апреля»

02.04 / Мнение «аналитика»: О π-це рублю… Центробанк сдался?

02.04 / Названы самые лучшие смартфоны по версии пользователей

02.04 / Неоновый контур, «кошачий глаз» с жемчугом и пастельная радуга: «фестивальный макияж» – яркий весенний тренд для праздников и вечеринок

02.04 / Мнение: Китайский путь через Арктику, нужна ли китайцам Сибирь и признание Талибана

02.04 / Онколог Черемушкин рассказал о подверженности раку нервных и склонных к стрессу людей

02.04 / Вскрыл урну с пожертвованиями на храм и пытался скрыться на «Майбахе»: архиепископ устроил необычную проверку настоятелю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика