Новый “отечественный” планшет Kvadra_T уже в продаже

Российская компания Yadro официально представила на рынке свой новый планшет Kvadra_T. Он доступен по цене 42 000 рублей.

Планшет оснащен 10,95-дюймовым IPS-экраном Full HD, 8-ядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя типа eMMC 5.1. Устройство работает на основе операционной системы kvadraOS, основанной на Android Open Source Project (AOSP), что обеспечивает совместимость с приложениями Android.

Kvadra_T оснащен 13-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и батареей емкостью 34,2 Вт*ч (9000 мАч). Планшет предлагается в двух цветах: “Серенити” и “Аргентум”. В комплекте поставки включены зарядное устройство на 20 Вт, кабель USB Type-C и пассивный стилус. Разнообразные аксессуары, включая чехлы и клавиатуру, будут доступны за дополнительную плату.