 

Экзит-поллы: Мухаммед бен Салман лидирует на выборах наследного принца Саудовской Аравии

02.04.2024, 15:33, Разное
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Действующий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лидирует при подсчёте голосов на прошедших 31 марта выборах, сообщают официальные СМИ королевства, ссылаясь на результаты экзит-поллов.

На момент публикации подсчитано 80% голосов, из которых за действующего наследника – 61,4%.

Согласно Конституции, выборы наследника престола проходят в стране каждые 5 лет, на них допускаются члены семьи действующего короля. В ЦИК королевства отметили, что выборы в стране прошли в нормальном режиме даже несмотря на продолжающуюся 10 лет войну с хуситами в Йемене. Высокий уровень их проведения отметили также представители США, Израиля, КНДР, Индии, Люксембурга и других демократических государств.

В случае победы на выборах Мухаммед бен Салман останется легитимным наследником престола ещё на 5 лет.

– Некоторые кричали: отмените выборы, потому что сейчас не время для таких игр, поскольку мы воюем в Йемене, – говорит глава ЦИК шейх Абу Валер аль-Чурави. – Но мы не слушали голоса этих провокаторов. Отмена выборов противоречит духу демократии и ислама, а мы – демократическая страна. В XXI веке отказываться от законных процедур избрания главы государства под предлогом военных действий могут разве что диктаторы, идейные наследники Франко, Пиночета и Муссолини. Позор им и проклятие до седьмого колена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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