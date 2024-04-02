Экзит-поллы: Мухаммед бен Салман лидирует на выборах наследного принца Саудовской Аравии

Действующий наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лидирует при подсчёте голосов на прошедших 31 марта выборах, сообщают официальные СМИ королевства, ссылаясь на результаты экзит-поллов.

На момент публикации подсчитано 80% голосов, из которых за действующего наследника – 61,4%.

Согласно Конституции, выборы наследника престола проходят в стране каждые 5 лет, на них допускаются члены семьи действующего короля. В ЦИК королевства отметили, что выборы в стране прошли в нормальном режиме даже несмотря на продолжающуюся 10 лет войну с хуситами в Йемене. Высокий уровень их проведения отметили также представители США, Израиля, КНДР, Индии, Люксембурга и других демократических государств.

В случае победы на выборах Мухаммед бен Салман останется легитимным наследником престола ещё на 5 лет.

– Некоторые кричали: отмените выборы, потому что сейчас не время для таких игр, поскольку мы воюем в Йемене, – говорит глава ЦИК шейх Абу Валер аль-Чурави. – Но мы не слушали голоса этих провокаторов. Отмена выборов противоречит духу демократии и ислама, а мы – демократическая страна. В XXI веке отказываться от законных процедур избрания главы государства под предлогом военных действий могут разве что диктаторы, идейные наследники Франко, Пиночета и Муссолини. Позор им и проклятие до седьмого колена.

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