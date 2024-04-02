Мнение: Выше налоги, Партия!

Пропагандистские ресурсы начинают отрабатывать очередной пункт российской «повестки» – повышение подоходного налога и отмену «плоской шкалы», которой долгое время так гордился Путин. Всё логично – повышение пенсионного возраста проглотили, теперь давайте и налоги на вас повысим, «чтобы жизнь мёдом не казалась». Мне только что позвонили с Радио «Комсомольская правда» (Радио КП) – поучаствуйте у нас в дискуссии в прямом эфире в 13.33, обсудим новшество. Горячее народное одобрение уже подогнали – формально это будет обсуждение «последних данных опроса ВЦИОМ», согласно которому «две трети россиян не считают справедливым, когда все граждане облагаются по одинаковой ставке». Словом, повышение ставок подоходного налога будет, как и положено, проходить не по произволу властей (упаси боже!), а только и исключительно «по просьбам трудящихся».

Хотя, не знаю уж, какие там две трети, но найти «горячо одобряющих» любые «налоги на богатеев», безусловно, можно без труда. Тем более, что российское население по преимуществу нищее, а значит – завистливое. По старому анекдоту: «Господи, вынь у меня один глаз – но только чтобы у соседа тогда вынули два». Очевидно, что главной жертвой повышения подоходного станет пресловутый «средний класс», а вовсе не «богатеи», поскольку как раз богатым людям легко найти способы получать деньги другими способами, не только через тупую выплату самому себе зарплаты.

Но, с другой стороны – а кому в России нужен этот «средний класс»? Это ж он как раз и есть источник всяческой смуты и беспокойства, именно из него вышел Навальный с его «расследованиями», именно он орал «Мы здесь власть!» и собирался на Болотной площади. Так что под крики о социальной справедливости именно его и ощиплют до голой тушки – заодно и узнает, кто здесь на самом деле власть. Уж точно не он. Другими словами, повышение подоходного достигает сразу нескольких целей для властей, и все – приятные: и казну можно пополнить, и ненужный класс, возомнивший о себе невесть что – унасекомить. Пусть ищут, как до зарплаты продержаться, а не морщат лоб о том, как власть брать.

Да, и народ заодно порадовать: народ любит РАВЕНСТВО. Свободу не любит, к братству равнодушен, а вот равенство очень даже уважает. Особенно в доходах. Не надо, считает народ, отрываться от коллектива. На миру и смерть красна.