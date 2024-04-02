Разработчик «МойОфис» сильно провалился в выручке и получил убыток

В результате 2023 года выручка компании “Новые облачные технологии” (НОТ), разработчика программного обеспечения “МойОфис”, упала на 43,8% по сравнению с предыдущим годом и составила около 1,9 млрд рублей. Об этом информирует РБК со ссылкой на отчетность компании.

Кроме того, компания понесла чистый убыток в размере 5,2 млрд рублей, вместо прошлогодней прибыли в 386,5 млн рублей. НОТ последовательно терпела убытки несколько лет подряд, но в 2022 году смогла выйти на чистую прибыль, которая была значительно выше.

Деятельность НОТ сосредоточена на разработке офисных решений. Основанная в 2013 году компания имеет акционерный капитал, в котором доля “Лаборатории Касперского” составляет 61,05%. Среди продуктов НОТ – платформы, такие как “Текст”, “Документы”, “Презентация”, “Почта”, “Таблица”, “Календарь”, “Контакты”, а также корпоративная почта Mailion и цифровое рабочее пространство Squadus.

На начало марта 2024 года продукты НОТ использовали 11,1 тыс. организаций, включая крупные компании, такие как ВТБ, Росгвардия, “Почта России”, РЖД и другие.

Снижение показателей НОТ объясняется несколькими факторами, согласно представителю компании. Он указал на общее снижение темпов импортозамещения офисного софта, что привело к уменьшению закупок в 2023 году на 18,1% по сравнению с предыдущим периодом. Также негативное влияние оказало отсутствие финансирования на закупку софта со стороны государственных и окологосударственных организаций.

Однако в компании видят некоторые позитивные сдвиги. В первом квартале 2024 года отмечен значительный рост объема продаж лицензий “МойОфис” и увеличение среднего чека в сделках.