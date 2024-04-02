 

Мнение: О мамма мия!

02.04.2024, 13:56, Разное
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Кстати, по радио Ковид ФМ (бывшее Бизнес ФМ) в рамках, очевидно, того же партзадания «Подготовить людей к неизбежному» идет любопытный цикл «Какие подоходные взимают в других странах». Я всё не запомнил, конечно (помню только, что в большинстве стран они реально ломовые), но больше всех меня поразила Италия. Вот где жесть! В Италии, оказывается, никакой необлагаемой цифры дохода вообще нет (то есть она равна нулю), а минимальная (!) ставка составляет… 23%. Т.е. даже у самого последнего нищего бомжа в Риме или Неаполе забирают почти четверть его милостыни “на государственные нужды”! Обалдеть.

Ну а максимальная ставка подоходного в Италии – 43%. Это при доходе выше 75 тыс. евро в год (т.е. больше 6 тыс. евро в месяц). За что так в Италии с собственным населением – не знаю, но, видимо, заслужили. Надо и в РФ так сделать. 23% – минимальная ставка, начиная с 75 тыс. рублей в год (ну хорошо, 750 тысяч рублей) – 43 (лучше 45, как в Англии!)%. Народ же любит своего президента? Или нет?! Пусть раскошеливается, хватит уже либеральничать.

Источник: Размышления вольного социолога


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