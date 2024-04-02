В Минэнерго предложили вложить триллионы рублей в строительство плавучих НПЗ

В Минэнерго предлагают в рамках пилотного проекта построить 20 плавучих нефтеперерабатывающих заводов (ПНПЗ).

Это позволит создать не только несколько десятков тысяч рабочих мест, но надёжно защитит объекты от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов.

– Мы имеем отличный опыт использованию мобильных атомных электростанций. Создать плавучие НПЗ нам тоже позволяют технологии, – заявил вице-премьер Александр Новак.

Заводы нового типа будут перемещаться по крупнейшим рекам и озёрам России, но их маршруты строго засекретят. По три таких завода могут принять Волга, Енисей, Ангара и Каспийское море, по два – Урал и Лена, по одному – Дон, Амур и Ладожское озеро. Ожидается, что отгрузку нефти на ПНПЗ будут производить в портах, а погрузку нефтепродуктов на танкеры – сразу во время передвижения завода по водной артерии. Все объекты оснастят комфортабельными каютами для персонала, а также помещениями для досуга и занятий спортом.

Не исключено, что отечественное ноу-хау в будущем начнут продавать на экспорт.

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