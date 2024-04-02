 

РФ пригрозила Франции бойкотом товаров

02.04.2024, 13:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В ответ на заявления мэра Парижа о том, что российским и белорусским спортсменам в Париже будут не рады, представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в РФ могут быть не рады и французским товарам, пишет Le Journal du Dimanche. А во Франции в таком случае могут начаться протесты не только фермеров, но и бизнесменов.


AP

 

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев заявила, что российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже «не ждут», напоминает Le Journal du Dimanche. А на следующий день на эти заявления ответила пресс-секретарь министра иностранных дел РФ Мария Захарова.

На странице в социальной сети она пригрозила бойкотом французской продукции в России: «Пока французские товары не маркируются наклейками «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут». Кроме того, она отметила, что у РФ есть огромный выбор товаров, которыми можно заменить французскую продукцию.

Захарова также напомнила французским властям о выступлениях недовольных французских фермеров: «Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами».

 


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