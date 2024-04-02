Благодаря конфликту с Россией НАТО вновь обрело причину для существования

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02.04.2024, 13:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За 75 лет своего существования НАТО так не и смогло сделать Россию своей союзницей, пишет La Vanguardia. После нескольких десятилетий кризиса идентичности альянс вернулся к исходной точке, где РФ — это не только его главный враг, но и причина его существования.


AP

Североатлантическому альянсу исполнится 75 лет, а Кремль так и не стал его союзником, пишет La Vanguardia.

После нескольких десятилетий кризиса идентичности НАТО вернулось к исходной точке: РФ — это не только его главный враг, но и причина его существования.

В июле этого года альянс отметит своё 75-летие грандиозным саммитом в Вашингтоне, который подчеркнёт силу блока. В НАТО теперь небывалое число стран-участниц — 32, при этом большинство из них уже тратят не менее 2% своего ВВП на оборону.

Европе сейчас, однако, не до празднований. Её лидеры бьют в барабаны войны и стремительно наращивают оборонные бюджеты. Они осознают свою уязвимость перед двумя угрозами, которые они не контролируют: амбициями РФ и огромной зависимостью континента от США. Они пока не могут постоять за себя, и неясно, смогут ли вообще. Более того, уже через несколько месяцев трансатлантические отношения могут разрушиться, если Трамп вновь займёт Белый дом.

Как напоминает издание, в 1990-х президент РФ Борис Ельцин попросил американского лидера Билла Клинтона не расширять НАТО на сферу влияния бывшего СССР. Клинтон согласился, однако позднее изменил свою позицию. Так, в 1999-м в альянс вступили Польша, Чехия и Венгрия, в 2004-м — Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и Словения.

В 2008 году члены НАТО договорились, что однажды к блоку присоединится Украина. Однако с тех пор риторика союзников маскирует отсутствие каких-либо твёрдых обязательств.

Между тем на предстоящем июльском саммите в Вашингтоне альянс снова будет обсуждать вопрос о том, следует ли направить Украине официальное приглашение или нет. В поддержку этой идеи выступают Франция, Польша и остальные страны бывшего Варшавского договора. США и Германия выступают против, опасаясь прямого столкновения с Россией. Эта возможность, а конкретно риск войны в Европе, сегодня выше, чем в любой момент времени с 1945 года.


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