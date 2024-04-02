 

Киев готовится к российскому наступлению, сооружая оборонительные позиции

02.04.2024, 11:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Украине активно идёт строительство системы оборонительных укреплений, которые, по замыслу украинского руководства, должны будут помочь стране выдержать скорое наступление российских войск, пишет France 24. По данным канала, Киев потратил на укрепление обороны полмиллиарда евро — однако со стороны оппозиции звучат вопросы о том, почему власти занялись этим только теперь.

Примерно в 20 километрах от линии фронта идёт большая работа.

ПОЛКОВНИК ВЛАД ВОЛОШИН, заместитель командира украинских войск на Запорожском направлении: Мы перешли от наступательных операций к оборонительным. А когда ты в обороне, нужно готовиться — так что мы готовим оборонительные позиции: устанавливаем мины, колючую проволоку, «зубы дракона» и бетонные капсулы, копаем противотанковые рвы. Это целая система.

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Украинские власти потратили полмиллиарда евро, дабы как можно скорее возвести как минимум три линии обороны вдоль линии фронта длиной две тысячи километров. 

Первую линию обороны военные строят сами. В тылу же, в том числе и здесь, где мы находимся, в работу включается бесчисленное множество строительных компаний, которым внезапно приходится делать совершенно новую для них работу.

Полковник Волошин прибыл, чтобы проверить, как идут дела.

ВЛАД ВОЛОШИН: Линии, которые находятся подальше от передовой, доверяются региональным властям. Часть работ они делают сами, но кроме того, они нанимают гражданских подрядчиков. А мы следим, как они обустраивают всю систему.

Сегодня полковник, похоже, всем удовлетворён. И всё же теперь звучат вопросы о том, почему всё это не было сделано заранее. В Киеве оппозиционные партии обвиняют власти в том, что они допустили серьёзную ошибку.

ВЛАДИМИР АРЬЕВ, депутат Рады от партии «Европейская солидарность»: Мы призывали правительство выделить деньги на строительство оборонительных укреплений — но, к сожалению, там этим призывам не вняли и больше внимания уделяли восстановлению дорог, мостов и зданий.

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ: Другие, впрочем, отвергают такую критику как проявление политического оппортунизма, отмечая, что Украина не ожидала, что окажется в ситуации, когда ей нужно будет обороняться, и подчёркивая, что новые укрепления в любом случае будут готовы вовремя. Испытание их на прочность, скорее всего, начнётся в начале лета, когда, как опасается страна, РФ предпримет новую попытку занять ещё больше её территорий. 

Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года.


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