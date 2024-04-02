 

«Стране нужно больше специалистов» – Миннауки предлагает выдавать дипломы без защиты работы

02.04.2024, 11:33, Разное
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Министерство науки и высшего образования обратило внимание на то, что в России 5-6% студентов проваливают защиту дипломной работы, а в среднем 14% бросают вуз, не доучившись.

Это происходит на фоне острой нехватки специалистов на рынке кадров, поэтому государство обязано вмешаться в ситуацию. В ведомстве считают, что это не тот случай, когда учащихся следует мотивировать «кнутом вместо пряника».

– Среди учащихся вузов много платников, будем закручивать гайки – снизятся и доходы вузов, и прибыль непосредственно нашего министерства. К тому же стране нужно больше специалистов. Но есть другие варианты, как снизить процент студентов, которые уходят, – пояснил источник.

Каждый третий студент, так и не получивший диплом и следовательно испортивший статистику, уходит непосредственно перед сдачей дипломной работы или столкнувшись с серьёзными сложностями при её защите. В связи с этим министерство предлагает сделать защиту работ добровольной – с соответствующей пометкой в самом документе.

– Если студент всё-таки хочет защищаться, готов серьёзно работать, доказывать свою квалификацию – ради бога, пусть собирается аттестационная комиссия, как это всегда работало и работает прямо сейчас, – считают чиновники. – Но делать из этого «обязаловку», выжимать соки из учащихся вместо того, чтобы признать их специалистами и отправить на рынок труда, – это уже СССР какой-то в худшем смысле.

Нововведения пока не утверждены окончательно, но уже в этом году будут «обкатываться» в пилотном режиме в ряде университетов, по совпадению расположенных на Кавказе. Если отмена защиты диплома даст хорошие результаты в годовой отчётности, в Миннауки изучат и другие причины, по которым молодые люди не доучиваются в вузах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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