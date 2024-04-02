Врач заявил о влиянии привычки сидеть в туалете с гаджетом на развитие геморроя

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02.04.2024, 11:10, Разное
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Врач-колопроктолог Сергей Родимов предупреждает: использование гаджетов в туалете может увеличить риск геморроя и других проблем с кишечником.

В интервью РИАМО доктор Родимов подчеркнул, что многие современные люди сталкиваются с геморроем из-за привычки проводить много времени в туалете, из-за взятых с собой гаджетов.

Геморрой, пояснил специалист, связан с воспалением и увеличением вен в области прямой кишки, что может быть вызвано увеличенным давлением в брюшной полости при длительном сидении на унитазе. Имеющие привычку сидеть в туалете с гаджетом люди могут растягивать процесс дефекации на несколько десятков минут, что несет риск развития геморроя.

Более того, продолжительное задерживание стула может привести к тромбозу, отмечает доктор Родимов. Он также часто связан с долгим пребыванием в туалете и затруднением с дефекацией.

Эксперт призывает обратить внимание на эту проблему и рекомендует минимизировать время, проведенное с гаджетами в туалете, чтобы снизить риск неприятных осложнений с кишечником.


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